延燒3個月的新冠肺疫情，台灣第一波防疫做得不錯，但隨著美歐疫情猛烈爆發，留學生不斷返國，台灣第二波疫情能否控制住，大家都憂心。然而影響更重大的是，究竟2020全球經濟會變成什麼模樣？是否僅是經濟衰退可形容？

近日亞投行行長金立群的女兒、哈佛大學經濟學博士、倫敦政經學院終身教授的金刻羽，接受陸媒專訪時投下震撼彈。她對新冠疫情的立論焦點有三：一、可能面臨的是經濟大蕭條，不是經濟衰退，是1931年的情況，不是2008年；二、病毒直接影響實體經濟，致使金融系統崩潰；三、大蕭條導致大國產能喪失40%，而不是5%的經濟衰退，其結果是導致全球GDP減少50%，嚴重程度是2008年金融海嘯的10倍。

疫情還在發展中，金刻羽的論證自然難求證，但如真走到這一步，美國就不會只是失業率破30%，而是全球經濟都遭殃。歐美疫情日趨嚴重是不爭的事實，封城、封國、軍管，一個比一個嚴，但至今，歐美似不像中國大陸馬上見到成效。一旦義大利、西班牙公衛體系相繼崩潰，美國每日仍維持7、8000確診案例不降，那後果就真不堪設想了。

美國現在的主要問題不在國際，而是國內。不到1個月道瓊降萬點，美指期天天跌，10天內聯準會降息降了6碼，財政部推出逾2兆美元的紓困振興方案，至今還看不出威力。事實上美國服務業已癱瘓，其中單是餐飲業規模就上兆美元，更別說停滯的觀光、航空及旅遊業，美國國內產能減少40%絕非危言聳聽。

病毒影響實體經濟，可能導致金融體系崩潰。的確，目前美國利息趨零，台灣央行降1碼，市場也不痛不癢，原因在於降無可降，邊際效應早就遞減，銀行利潤也幾乎殆盡。只有積極擴大財政手段才有機會翻盤。金刻羽說，「所有政府都應使出力量，現在不花錢，以後就沒更好的機會花了」；侯友宜說，「要用盡一切力量，否則一旦大規模社區感染，想救都沒機會救了。」都是抱持同樣想法。

「病毒引起的世界大戰」確實可能在疫情過後重整世界政經舞台。大陸用了全球最嚴格的封城模式，儘管會犧牲一兩季經濟成長，但這是短暫的，最糟情況是全年經濟成長率降到3～4%，等全面復甦後又是一條好漢。但除了大陸模式，歐美用的則是溫和療法，鬆散治理的結果可能導致民眾大量犧牲，如義大利已奪走5000條人命，且必然重創經濟。

中國最終擋住疫情衝擊，一切正在復原中。瘟疫過後，中美政經地位可能從此翻轉，中國或將成為全球金融的避風港，全球依靠的不再是美元、債券，而是中國債券及人民幣市場了。