無法自外於全球新冠疫情，台灣正處於防疫視同作戰的緊張局面中。這場混亂至今，買不到口罩的民眾照樣大排長龍；受經濟衝擊的百業依然只能自求多福。人民面對各種物資的搶購匱乏，也都眼睜睜的看著政府拿著每周10萬片口罩去跟美國在台協會交心了。整個狀況不就是「前方吃緊，後方緊吃」？更不用講，選後至今這2個月間，「防疫」這頂大帽下變了多少戲法。

從扁政府至今，包括民進黨內都有不少人詬病新潮流的貪、狠，但新系與行政院長蘇貞昌的派系共治、權位分配一直相當平衡，直到蘇貞昌日前接連拔掉3位新系所屬的國營事業董事長，才讓外界驚覺，蔡總統連任後的民進黨內部爭權奪利之凶狠，恐超過外界理解。

新潮流前總召段宜康在臉書上痛批，「當你以為聲望高到可以不講是非；當你以為權力大到可以為所欲為；當你忘了這個位子也是別人給的…」，就有不少議論直指段的矛頭是對著蘇貞昌。畢竟被拔掉的「疑似酬庸對象」有台水的魏明谷、華航兩家在桃園的子公司董座，對未來新潮流北流「大阿哥」鄭文燦的整體布局肯定有影響。而民進黨內一堆囈語「政治任用不是酬庸」的政客，也讓不少投給民進黨的選民驚覺：「你們還真的把選票當成欠你們的啊？」民進黨前副總統呂秀蓮曾批評蔡總統不應「把國家當成你家」，也在此波內鬥中獲得更多迴響。

去年蔡英文啟用蘇貞昌復出擔任閣揆，不料蘇竟在總統初選蔡無暇他顧時換掉多家國營銀行董事長、總經理，就已經有輿論認為「新蘇聯」是在任用自己人馬，而蔡被趁火打劫也頗為不爽。至於國銀這麼大的資產抓在手上有什麼好處？就連小學生都知道「福利社收很多錢錢，好羨慕」，民進黨還想誆騙狠抓銀行是專業任用？何況其中還有涉弊卻交代不清的人又回任，當時各界也質疑陳菊的「高雄幫」分一杯羹，而新潮流也確實沒有反對蘇貞昌啊！

對照蘇貞昌拔除新系國營事業人馬「太歲頭上動土」的作為，新潮流的反撲絕對會強到蔡英文都無法坐視不管，甚至可以運用520前後的內閣改組機會大幅走馬換將，再來一批新的酬庸或政治任命，如此不但可以重新掌握布局，也可以在派系鬥爭間延遲跛腳，機會難得。

新潮流與蘇貞昌的鬥爭檯面化，凸顯民進黨各派系政治鬥爭凶狠，以及對權位資源的掌控決心，在全民防疫的當下並沒鬆懈。把政治防疫視同作戰的網軍，也同樣對於在野的人民聲音進行無差別壓制。社會、政經的種種亂象，看見我們國家正面臨另一場危機。如果蔡總統終於體認，必須藉由收攏民心才能擺脫派系，那請先解除「口罩戒嚴」，讓大家感謝天恩「相信政府相信黨」，好嗎？

（作者為資深媒體人）