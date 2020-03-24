武漢出行禁令，延緩大陸病毒傳播3到5天。截止2月中旬，減少近80％國際傳播。（取自新浪微博@WINDY1058）

大陸湖北省政府宣布，25日起解除封省，4月8日起武漢市解除封市。對此，中央疫情中心指揮官陳時中即刻表示，一旦武漢解封，滯留當地的台灣人回台待遇，就可以比照其他地方辦理。

蔡政府等待湖北和武漢解封，應該等得很心焦了。因為一日不解封，指揮中心簡直不知道該拿滯留當地的台灣人怎麼辦。讓他們回來，面子掛不住，不讓他們回來，情、理、法都說不過去。

當初指揮中心以武漢封城為由，不准當地的台灣人回來，但表示政府會派包機去接，要有意回台的人去登記。蔡政府拿到名單可好了，他們通通被移民署列入「註記管制名單」；凡是名字在上面的人，只能搭乘兩岸包機，不准個別回來。從來沒有看過哪個政府會這麼狡詐，跟自己的百姓耍這種「請君入甕」的心機。

當地的台灣人和百來位學童，等著回台上班上學，三番兩次上書總統蔡英文，請求取消註記，因為包機不知還要等多久，他們希望可以自由搭機回來，但蔡政府不為所動。

指揮中心堅持的理由有二：武漢封城，特別危險；一下子湧入大量武漢或湖北台胞，台灣的檢疫量能不足。不過，這兩點都已經被重重打臉了。其一，新冠疫情的重災區早已轉移，歐美國家封城、封國者越來越多，當地的台灣人想回來就回來，完全沒有因為來自封鎖之城就遭到台灣的拒絕，指揮官陳時中甚至還對有意回台的歐美留學生深情喊話：「母國不會拋棄你們！」所以，用封城的理由持續拒絕滯留武漢的台胞，根本就站不住腳。

其次，在檢疫量方面，滯留湖北的台灣人也不過千餘人，但指揮中心和部分醫界人士提早大喊吃不消，如今連續多日每天都有上萬自歐美地區返台的人，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥卻說「目前檢驗量能充足。」所以1000人檢疫不了、幾萬人就檢疫充足，這個邏輯是什麼？

行政院長蘇貞昌說，因為武漢還是重災區，所以台灣不能解禁。不知他說這話時，有沒有去看一下最新的疫情統計？義大利的死亡病例數已將近是整個大陸的2倍了，美國的新增病例數每日突破千例、甚至2000例，而大陸的新增病例數持續降低，每日已不超過兩位數、甚至經常只有個位數。現在到底哪裡才是重災區，蘇揆不知道嗎？

大家心知肚明，蔡政府就是不想讓武漢台胞回來，才會三拖四拖、處處刁難。大陸解封，給了指揮中心一個下台階，所以陳時中趕緊說武漢的台灣人如果想回台灣，可以比照其他地方辦理。意思是名單解禁有望。

這整件荒謬又冷酷的政府整人事件，應可告一段落。然而，被迫長時間滯留湖北的台灣人，回來後應考慮聯合控告政府違法違憲。

（作者為作家）