中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，已連續3日缺席指揮中心例行記者會，指揮官陳時中雖強調張醫師不會離開團隊，國人無不企盼張上淳早日歸隊。將心比心，張上淳暫時迴避出席的心情可以理解，畢竟兒子捅的婁子不該由老爸承擔罪過。

惹爭議的張上淳兩兒子，大兒子取消出國行程，卻在臉書公開批判禁止醫事人員出國是違憲，還以不雅字眼發洩情緒；二兒子雖提早結束遊美行程，一開始振振有詞，辯解出國旅遊係報准。讓人不禁聯想同樣因出國旅遊被媒體公審的新北市里長，是否更無辜呢？

就出國時間及旅遊地點，里長3月10日率團遊西班牙與葡萄牙，「淳兒」3月4日出發到美國觀看球賽，出發前旅遊地點都尚未列入二、三級警示，出國放鬆心情原本天經地義。

問題在出發後疫情轉趨嚴峻，偏偏里長一行人在臉書炫行程，看不順眼者截圖網批，媒體跟進在她回國時堵人公審。淳兒是台大醫院醫師，低調回台原本沒人注意，但院內同事不爽向媒體爆料，淳兒也被網路公審，因陳時中在2月底已宣布醫事人員禁止出國。

持平而論，淳兒可責性遠高於里長，因他不只是醫師，還是感染科醫師，而台大醫院的背書，自曝同時間出國共19位醫師，只是坐實台大醫院沒把指揮中心的行政命令當回事。

轉個心境易地而處，如果你是淳兒或里長，都已預先排好假、預繳旅遊款，在旅遊警示未拉高前，你會放棄出遊嗎？最後落得被獵巫批判，再次凸顯防疫作戰是人性大考驗。

淳兒與里長都已道歉收場，無端被波及的張上淳，是國內感染科權威，搞得近日沒心情再出席記者會，這才是防疫工作的最大損失。