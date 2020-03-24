在單極世界中，自由主義可以被視為推動良善社會工程的骨幹，但當多極世界成型，自由主義往往帶來的卻是戰爭與殺戮。

自由主義是以個人主義為核心的意識形態，特別重視個人權利不可剝奪的概念，但因自由主義無法界定何謂美好生活，當為定奪何謂良善時，必然就是比誰的拳頭大，這也是為何美國的單極主義必須輔以強大軍力的原因。

這麼說並非全盤否定自由主義是惡的來源，只是美國把自由主義看作推動其戰略優勢的工具，裡面滲有太多的野心、自私與誤判，自由主義的養分漸漸被美國的戰略企圖掏空，剩下空殼的自由主義，遂逐漸失去其正當的號召力。

美國常常把國際民主自由同盟掛在嘴上，其實不過是強大國家為追求自身利益時彰顯其高尚品格的修辭工具。當台灣依樣畫葫蘆講同樣的話，也僅是弱國在沒有其他倚靠的情況下所借助的修辭工具。美國、台灣大概是全球唯二的自由主義道德空包彈供應商。

當新冠肺炎在武漢迅猛爆發時，中國當機立斷以闢靂手段進行全城封鎖，當時絕大部分的國家有的幸災樂禍：這個狂奔的巨人終要跌跤了吧！有的以譏諷的心情看待這個威權國家，又再幹一樁醜陋的踐踏人權的舉動。

西方的國家從意識形態及價值觀認定，西方世界成熟的言論、人權的自由及透明的政治制度，不可能發生這麼落後又可笑的武漢肺炎。

殊不知新冠肺炎難以捉摸的傳染性，讓慣常站在道德意識形態制高點的西方國家掉以輕心，被快速擴散的新冠肺炎打的措手不及，所謂先進國家根本無力控管疫情擴散。一夕間，他們所引以為傲的意識形態，似乎都成了謊言。

原來病毒不會在意意識形態，更不會在意價值體系，只要是普世的人，誰也躲不掉新冠肺炎的肆虐。正如約翰米爾斯海默所言，我們從生命開始到結束都是深切的社會存在，個人主義是次要的，這麼說並不是指自由主義不重要，但它絕不是普世的，正如威權主義未必一定不好，都是要看特定的條件。

這次肺炎擴散，表明不存在個人具有普世的不可剝奪的權利，單就看抑制肺炎擴散，實在不能說自由人權就一定比國家威權要好。

當疫情漸次擴散到全球，面對難纏的病毒，唯一的方案就是圍城及限制個人的自由。在力求生存的前提下，人權不再是永恆不變的普世價值。想不到一開始被人輕忽的肺炎，居然把百年來西方價值核心的自由主義，輕易地撕成了碎片。

（作者為環球科技大學生物技術系助理教授）