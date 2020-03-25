無色覺醒》賴岳謙：歐洲陷疫申根暫停！德重磅紓困救經濟！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第594集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「歐洲陷疫申根暫停！德重磅紓困救經濟！」

新冠肺炎疫情全球持續延燒，各國相繼提出振興紓困計畫，德國政府當然也不例外，總理梅克爾宣布將推出總額8220億歐元的經濟援助方案，創下德國戰後史上最高額度。德國官員向來重視「收支平衡」，今卻開始考慮提升高達1000億歐元債務上限，以便日後1560億歐元舉債的計畫。

面對新冠病毒疫情的衝擊，德國境內許多旅行社停擺、部分商家閉店，服務業面臨生意一路下滑的困境。專家預估，2020年稅收將較去年減少330多億歐元。另在疫情打擊全球投資人信心下，大量股民拋售股票換取現金自保，也讓各國股市一落千丈。

一旦股價持續下探，部分企業運營恐面臨遭併購的命運。有鑑於此，德國政府遂提出「保護傘計畫」，採取增加企業持股的方式，讓德國企業的規模免於瘋狂縮水的危險，穩住體制好的德企。這也就表示，運用增加官股比重方式，實可作為協助企業度過頹勢的方法之一。

歐洲國家中除義大利增加舉債比重救經濟外，德國亦後來居上，增加債務列編預算來補助中低收入戶與中小企業，目前估計此項政策將有120萬人受惠。而在疫情較緩和的中國大陸也不例外，政府了解到普遍的經濟困境多來自於房租壓力，也提出房租減租或免租的紓困計畫，協助減緩疫情對社會的衝擊。

反觀台灣蔡政府卻未有積極作為，政府所提的600億紓困預算有什麼明確具體方案，至今仍未有下文。眼見有越來越多餐飲業者已撐不下去閉店、觀光旅遊業者接連面臨倒閉等，未來幾個月還將有新一波畢業生進入職場，政府你們真的準備好了嗎？我們台灣的經濟真的撐得住嗎？……更多分析請看影片解說！