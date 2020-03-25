快評》雙重標準禍延自己 18:132020/03/25 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 361名台灣民眾搭乘武漢包機，10日深夜抵達桃園國際機場，並送往3個檢疫所進行隔離。（中央流行疫情指揮中心提供／中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日才說，武漢解封後，武漢台人就跟其他一般地方都一樣，當然待遇標準也一樣，一視同仁。然而隔天就立刻改口，要以包機為主，並且傾向要集中檢疫，「但這不是懲罰，而是風險管控」。 陳時中的解釋不通，如果是為了風險管控，從歐美返台的民眾也應一併管控，確診病例就不會飆到235例。 政府至今不願解除滯留湖北台灣民眾身分註記，就是要藉機警告國人少去大陸、不要親近大陸，上了政府黑名單就讓你有家難歸。這不是懲罰，什麼才是懲罰？ #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》魔神仔來了 19:502020/03/21 短評 快評》讓護盤子彈飛 20:182020/03/22 短評 快評》人性在病毒下現形 19:322020/03/22 短評 快評》A股信心喊話 19:332020/03/22 短評 快評》合作抗疫救地球 19:152020/03/23 短評 快評》病毒的起源 19:162020/03/23 短評 快評》吳斯懷更大的錯是… 19:382020/03/23 短評 快評》川普遲來的髮夾彎 18:592020/03/24 短評 快評》中美合作救經濟 18:592020/03/24 短評 快評》淳兒與里長 19:552020/03/24 短評 言論熱門新聞 中時社論》新冠病毒正在翻轉世界社論 - 言論 陳一新》美中鳴金收兵 台灣枉成籌碼 - 觀點 - 言論 中時專欄：黃介正》親美抗中志願役的台海戰役2025 - 名家 - 言論 快評》美國不再獨特 - 短評 - 言論 旺報社評》迎來疫後全球秩序百年變局 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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