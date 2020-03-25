外交部長吳釗燮和美國在台協會台北辦事處長酈英傑共同發表了《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，展開台美雙方對抗新冠肺炎的合作。這原本是件好事，但聲明中的遣詞用字刻意突顯病毒源自「中國武漢」，一幅台美聯手反中的畫面於焉登場。

這場疫病的確從武漢開始爆發，但是，病毒的源頭並不完全明確。世界衛生組織用「新型冠狀病毒」來命名，將原先「武漢肺炎」的說法改稱「新冠肺炎」，固然有政治的考量，卻也是專業的作法。這樣的作法可以避免重蹈當年「西班牙流感」的覆轍，疫情雖然從西班牙開始加重蔓延，首發地其實是美國。

但是，當國際上都通稱「新冠肺炎」的時候，蔡英文政府卻仍然愛用「武漢肺炎」的說法。這種刻意抵制國際慣例的行為，和台灣官方一向強調的國際接軌意願背道而馳，明顯地反映了綠營的「反中」心態。問題是，這樣一味「反中」，到底會給台灣帶來什麼樣的後果。

疫情發生之初，有些人就抱著看大陸出糗甚至於出亂子的心理，幸災樂禍乃至於落井下石。美國是最典型的代表，台灣也好不到那裡去，不斷向美國傾斜，往「親美反中」的路線越走越遠。

所以，疫情不但沒有帶來互相釋放善意的契機，促成同舟共濟的想法，反而加深了彼此的嫌隙。兩岸關係也在這場疫情中走向惡性循環，有點兒不知伊於胡底。

出乎許多人意料之外的是，大陸對疫情展現了高度的控制能力。

透過封城、封省、一省對一市支援、網格化管理、互聯網應用和民眾的高度配合，大陸的疫情迅速減輕，並且出現了可以考慮逐步解除封禁措施、恢復正常生產與生活的訊號。同時，中國開始有能力對其他國家進行抗疫的支援。

相對的，大陸之外的疫情開始出現升高情勢。特別是近日以來，歐洲和美國成為病毒肆虐的主戰場，然而，控制疫情的能力卻未有效彰顯。於是，我們看到歐美股市比大陸A股嚴重許多的崩跌現象。這場疫情會不會成為中國大陸和西方世界消長的又一道分水嶺，頗值得觀察。

有些觀察家認為，從股市的崩跌情況看來，美國的體質恐怕有不少問題，川普能否繼續透過與中國脫鉤來「使美國再次偉大」，頗有懸念。蔡政府一味地「親美反中」，會把台灣帶到什麼樣的境地？

大陸有機會在疫情洗禮之後，體質變得更加強韌。同時，這場疫情可能會加速中日韓自由貿易區的成形，而RCEP又即將啟動，在中國大陸領航的東亞新秩序中，台灣何去何從？最少，台灣可以先從防疫合作而不是藉抗疫搞反中做起吧。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）