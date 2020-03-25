大陸外交部發言人華春瑩在推特指責美國甩鍋給大陸。（取自華春瑩推特）

在美中兩國為新冠肺炎病毒的來源大打口水戰之際，華府與北京最高層領導人23日透過一通電話解決了他們之間的歧見。顯然，由於雙方利益盤根錯結，大國之間的關係可以急轉彎，只是讓一旁拍手叫好的小國看傻了眼。

大陸駐美大使崔天凱日前接受美媒AXIOS和HBO聯合訪問，直指外交部發言人趙立堅在推特上寫出「病毒來自美軍」的說法是「瘋狂的謠言」。

無獨有偶，美國總統川普23日則在推特發文，指出「病毒傳播不是亞裔造成的」，並在24日接受福斯新聞台訪問時進一步表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。

是什麼理由讓兩國領導人改變主意，決定讓外交口水戰鳴金收兵？首先，川普與習近平23日的一通電話，讓川普了解習近平的處境艱難，特別是如果疫情失控，不僅習近平威信受損，而且國內、黨內對他的權力挑戰也會愈來愈嚴峻。

其次，兩國的外交口水戰可以說是他們兩位領導人各自的政權保衛戰，大陸若不將責任推給美國，就顯示後來防疫有功的「社會主義優越性」將大打折扣，至少在疫病初期是有問題的。同樣地，美國若不將責任推給大陸，則川普至少在疫病初期犯了「輕敵」的錯誤。

經過連續幾周的甩鍋口水戰，雙方都自信已將疫情對自己的傷害降至最低，自然可以「停火」，為下一階段的「交換關係」安排較好的談判氣氛。

崔天凱痛批趙立堅散播「瘋狂的謠言」，並堅稱自己才是「中國領導人與中國政府」的唯一代表，目的就是讓川普消氣。川普當然也聞弦歌而知雅意，說他決定不再使用「中國病毒」這個名詞，目的當然是讓習近平釋懷。

第三，未來全球經濟能否度過難關，將取決於中美是否能夠合作。國際貨幣基金指出，這次疫情的嚴重性可能直追2008年全球金融海嘯。對美中兩國來說，雙方合則兩利，經濟若能回穩回溫，則習近平的政治壓力將大減，而川普連任的機會將大增。

面對美中的外交口水戰，台灣可能見獵心喜，甚至覺得成為美國籌碼而與有榮焉。不過，台灣也別過早得意，以為有美國這座靠山就安全無虞，殊不知大陸點滴在心頭，隨時可能秋後算帳，那時再想起美國在台協會主席莫健要「台灣小心備戰」的警告，可能為時已晚。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）