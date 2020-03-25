美陸互嗆升級 川普再強調「中國病毒」

大陸連續多日不再出現本土新增病例，湖北已解除交通封鎖，武漢兩周後也將恢復常態，各地民眾漸漸回歸正常生活，工廠也陸續恢復運作生產。中共開始構建疫後經濟發展與國際戰略大計，歐美國家卻在水深火熱中掙扎，疫情尚未發展到高峰，未來還有一段漫長的艱苦路要走。

大陸好整以暇，向美國、台灣以外的世界各國輸出抗疫物質、醫護與經驗；在爛泥中與病毒搏鬥的歐美國家，則暴露了體制無力、領導無能、國家治理粗陋、階級分化、財政困絀、醫療資源短缺、公衛體制失能、人民散漫自私等弊病。不僅是大陸，東方的日本、南韓、新加坡及台灣、港澳，這些首當其衝面對病毒的國家與地區，抗疫績效遠比歐美傳統列強表現的要好。西方國家相形見絀，看來歷時兩百年的威勢地位，即將拱手讓位。

盛氣凌人的美國總統川普，先前展露他狂暴的政治性格，故意將新冠肺炎稱為「中國病毒」，近日改口使用不帶歧視意味的「病毒」，還故示溫情聲稱要保護華裔。他變臉快又猛，不只是選舉操作，更多考量是保持與習近平的友善關係，避免與中國全面對抗。處在水深火熱中的美國，低聲下氣向南韓討抗疫物資，還聲稱要與一窮二白的北韓聯手抗疫，像極了陷溺困境中的巨人在四處尋求救命浮木。疫後「東西消長」態勢將更清晰，等他克服面子問題後，尋求中國伸出援手也是無可奈何的必要之舉。

這個翻轉的態勢正如《紐約時報》專欄所說：「中國積極翻轉專制的疫情孵化器形象，希望在危急關頭，扮演負責任世界強國角色。」「中國在這次自然災害和公共衛生事件中，承擔起曾經由西方國家主導的角色。奉行『美國優先』而退出國際事務的川普，也越來越放棄這個角色。」

不只如此，大陸開始為疫情過後的全球競爭展開「超前部署」。在經濟上，大陸啟動總規模達50兆元人民幣的新基礎建設，展開大規模民生投資及滿足5G、AI、工業互聯網需求的基礎設施建設。大手筆投資行動不只可以拉動2020年下半年經濟增長，也將如2008到2010年金融海嘯衝擊期間，穩住中國與全球的經濟動能，風暴過後，大幅翻新的基礎建設將成為推進經濟成長與產業轉型的強大推進器。

另一個可觀的驅動力是農村改革計畫的推動，其中最強力的是「農地入市」，預計未來20年形成近100兆元人民幣的相關產業和市場規模，再結合大灣區建設、長江經濟帶等區域經濟建設的加速推進，以及一帶一路的國際擴張建設，中國的50兆元新投資計畫勢必產生強大的推進動力。

大陸目前僅是初步控制疫情，仍將面對境外病毒輸入的壓力，生產雖大半復工，但歐美國家生產與消費急凍萎縮，訂單遽減，經濟短期內很難恢復常態。好在大陸經濟結構已調整，以內需投資與消費為主，外銷衰退影響有限。不過房地產泡沫問題嚴重、地方政府債務深重，亟待克服的問題還很多，大陸需穩妥因應可能的挑戰。相較於疫情急速擴散與經濟急凍的歐美國家，大陸已搶先邁開疫後發展大計，國際競爭力翻轉效應已可預見。

在國際關係上，獨行其事的川普與盟友漸行漸遠，在這次疫情中表現得更加明顯，留下的國際領導空間正由中國填補中。習近平這幾天正忙著與歐洲國家領袖通電話，商討合作抗疫大計，美國則與歐盟國家及日、韓等國齟齬不斷，給了中國發展緊密關係的機會。中國的「防疫外交」，廣結美國以外的國家，期能疫後形成堅固的盟友關係，對抗快速失去老大角色的美國。

疫情基本已控制的中國，像是一頭即將飛騰的東方巨龍；稱強世界200年的西方國家，猶如遍體鱗傷的公雞，仍與病毒苦戰中。新冠病毒起於東方，卻重擊西方國家，製造了一個歷史性拐點；東方中國趁疫而起，歐美走向衰頹。

疫後國際新秩序已胎動，中國的主導力明顯增強，美國加速走向衰頹。在新國際態勢中，越仇中親美的民進黨政府，為台灣的長遠安全與生存發展謀，實應去除「路徑依賴」的慣性思考，改弦更張適應後疫情時代的國際結構。