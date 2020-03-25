新冠肺炎確診數字直線上升，25日已經達到235例。確診數字是不是會再大幅度往上走，大量返台的國人是否會釀成社區感染等問題，就夠令人憂心，民進黨政府卻還有閒情搞政治。

確實，在新冠疫情爆發之初，政府當機立斷展開嚴格邊境防疫措施，疫情終於能控制在極小的範圍內，每天只有個位數確診。優異的防疫成績，民進黨支持者趁勢發動造神運動，神話中央疫情中心指揮官。

隨著歐洲、中東、美洲疫情大爆發，馬腳開始露出來。疫情指揮中心沒有依照他們對大陸採取的嚴格邊境檢疫措施，及時應對歐美疫情的爆發，歐美等境外移入確診病例大增，社會陷入不該出現的恐慌。

病毒不分國籍、不分種族，也不分政治顏色或宗教信仰。大陸的病毒和歐美各國的病毒，一視同仁荼害台灣；不可能只有大陸的病毒才會讓台灣民眾害病，美國的病毒就會放過台灣。

從中央疫情指揮中心對大陸的嚴，比較他們對歐美各國的鬆，絕對不是陳時中說「沒想到歐美疫情發展得這麼快」，一句話就可以把責任推掉。疫情快速發展，唯一的解釋就是中央疫情中心防疫思維的政治算計。

疫情指揮中心應對大陸疫情「快一拍」，因應歐美疫情卻「慢一拍」，一快一慢之間，牽涉到台灣廣大人民的健康與生命。

武漢台胞要返台，蔡政府卻繼續搞政治，還要不要包機？註記要不要取消？仍然搞不定。還是把防疫擺第一，照顧好民眾的安全與健康吧！