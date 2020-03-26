無色覺醒》賴岳謙：嚴防病毒境外移入！社區防疫超前部署！（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

歡迎收看《無色覺醒》第595集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「嚴防病毒境外移入！社區防疫超前部署！」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行正在加快，首個確診報告至10萬病例經歷67天，增至二十萬則為11天，而至30萬病例僅花了4天；各國不能僅靠防守，必須加強測試。身為防疫模範生的台灣，近日確診案例也不斷向上攀升。

中國大陸武漢市為首例爆發疫情的城市，如今確診數已大幅下降，各省市實現本土新增病例「清零」，社會經濟活動逐漸恢復，中央面對疫情問題亦轉為嚴防境外輸入；反觀台灣，由於境外輸入個案大幅增加，全民防疫信心似乎隨之遞減，各地賣場開始出現恐慌性囤貨潮。

民眾大量採購物資的動機並非如不肖商人囤貨居奇、趁機哄抬價格，而是出於對中央防疫的不信任，他們正為預期發生的「萬一」做準備。全台爆發「口罩之亂」至今，目前雖已擴大為成人7天限購3片，但口罩供給量仍不足讓每人每天換一片新口罩。

大陸爆發新冠疫情之初，台灣政府立刻實施入境與簽證管制，禁止所有過去14日內曾赴大陸、居住大陸的外籍人士入境，但不包含港澳。而當日本、韓國與美國等相繼爆發疫情，台灣政府卻延遲升級旅遊警示。在境外移入確診病例迅速升高之際，民眾只得勤洗手、少出門以求自保。

台灣防疫是否出現破口？媒體能否落實監督？倘若人民提出質疑惹怒中央官員，恐將面臨輿論謾罵？甚或網軍強烈抨擊？社會鮮少出現對中央疫情指揮中心的反對聲音，可百姓的衛生紙泡麵搶購潮正凸顯其不安心理。眾人意見都應能盡情地表達，對所謂自由民主制度才是健康發展……更多分析請看影片解說！