日前主計長朱澤民赴立法院業務報告，談到對今年的經濟展望，朱主計長仍援引二月所做的預測指出可達2.37％，在立委相繼詢問下才表示如果疫情延長至今年7月，則今年經濟成長將調降至2.2％。

朱主計長本次援引的預測，是一個多月前的數字了，這一個月來世界局勢已天翻地覆的變化，正所謂「世事如棋局局新」，全球肺炎確診數已由預測時（2月12日）的4萬多人升至朱主計長立院報告時（3月18日）的19萬人，如今恐已逾40萬，從而國際預測機構紛紛調降經濟預測，如此而我官方預測機構竟可文風未動，實令人嘆為觀止。

朱主計長本次書面報告裡關於預測的段落，與一個月前國民所得評審會所通過的報告幾無二致，連用辭遣字也絲毫未改，如此為文，實為不妥。一個月前主計總處表示，由於可供預測參考的各國資料全是疫情蔓延前的數據，因此參考十七年前SARS的經驗，預測今年經濟成長2.37％。由此可知，這個預測是不周延，也不嚴謹的。

一個多月過去，全球各機構的評估一一出爐，不論是國際貨幣基金（IMF）或經濟合作暨發展組織（OECD）都提出嚴正警告，IMF更直指今年全球將陷入衰退，而主計總處長期參考的IHS Markit也把今年全球經濟成長由2.5％下修至0.7％，同時也把台灣今年的經濟成長由2.1％調降至1.0％，各機構下修幅度之大之猛，歷來罕見，顯示經濟前景十分黯淡。

國際機構如此大幅調降，並非憑空臆測，而是看到了巨大的風險，近日全球封城的封城，鎖國的鎖國，如今已有35國封城，10億人被迫居家隔離。義大利總理孔蒂日前表示這是二戰以來最嚴峻的危機，川普也宣布全美已進入緊急狀態，法國總統馬克宏更宣布強制封鎖邊境。

恐慌帶來瘋狂，愈大的恐慌帶來愈大的瘋狂，一個月以來國際油價已由52美元暴跌至22美元，美股更數度熔斷而狂洩近萬點，恐慌與瘋狂較之昔日金融海嘯，猶有過之。

當全世界已天搖地動，主計總處仍文風未動，朱主計長還一派樂觀的拿起一個多月前的預測赴立法院報告，事實上，這份預測早已成為歷史而稱不上預測了。面對疫情的變化，今天若有企業仍拿著二月上旬的數據來展望今年的獲利，會被嘲笑到什麼地步？可想而知，個體展望如此，總體預測亦然。主計總處雖然有一年預測四次的慣例，惟值此非常時期，怎能拘泥於慣例而提出這樣一個「不食人間煙火」的數字？

就在朱主計長發表樂觀預測的次日，中央銀行召開理監事會議把今年經濟成長調降至1.92％，央行預期今年國際景氣明顯趨緩，不利台灣出口，加以各國發布旅遊警示及入境管制，來台旅客將大幅縮減，這將衝擊台灣的服務輸出，此外疫情導致消費信心滑落，在減班休息下，失業率也將攀升，對於主計總處依舊樂觀的：「台商回流熱絡持續，外國企業對台投資積極，可望帶動企業投資穩健擴增。」央行有不同的看法，這份報告認為因疫情延燒，衝擊全球供應鏈運作，本年投資成長將趨緩。

中央銀行的預測呈現了近日以來的局勢，這樣的預測容或還是太樂觀了點，但已比較接近事實，比起主計總處把一個月前的預測依樣畫葫蘆照本宣科一遍，有說服力多了。再者，看看央行資料之充份，論述之有力，更是主計總處模擬兩可的用語所望塵莫及的。

主計總處與中央銀行於上周三、四發表的預測，相隔一天，卻有天壤之別，主計總處也許會喊冤，認為央行剛好碰上理監事會議循例修正，自然會比較接近實況，主計總處下次「國民所得評審會」要等到五月下旬，因此赴立院報告循例仍援引二月預測，自然與現實有所脫節，因此並非不盡力，實為制度使然。

然而，主計總處每年發布四次預測真是牢不可破的規矩嗎？不，主計總處也曾於金融海嘯後深刻檢討，自2011年起每年發布八次預測，這原是預測工作的一大進步，卻因時運不濟，屢遭在野人士嘲諷連七降、連八降而作罷，兩年後又恢復一年四次。

於此可知，一年預測幾次是很有彈性的，以當前全球經濟瞬息萬變而言，一年四次預測已難以掌握時效，徒有預測之名，而無預測之實，這樣過時的預測於國家無益，於企業也沒有任何價值，遙想當年主張多預測幾次的官員，其勇氣與眼光令人敬佩，也值得今日官員多多學習。

我們最後要再次呼籲主計總處審時度勢，不要拘泥於過往的習慣，這是個非常的時代，必須有非常的作為，若當年因應金融海嘯，預測能倍增至八次，今日疫情風暴更烈，每年預測八次有何不可？再者，若《國民所得評審會設置要點》有賦予召開臨時會的法源，於必要時召開臨時會，調降經濟預測以昭公信，又有何不可？朱主計長是智慧的長者，至盼朱主計長深思之。