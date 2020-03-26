大陸新冠肺炎疫情逐漸獲得有效控制，災情最嚴重的湖北省已解除封城禁令，疫情核爆區武漢預計兩周後解封，結束長達兩個多月的對外交通及人員管制。消息傳來，因封城而滯留武漢多時的台胞雀躍不已，終於可以結束浪跡生涯，但沒想到，他們的返鄉路依然荊棘遍地。

疫情指揮中心指揮官陳時中第一時間鬆口表示，如果武漢當地解封，台胞即可自行搭機回台。但行政院長蘇貞昌不肯「順時鐘」，他表示湖北台胞的註記不能輕易解除，不能讓這些台胞形成防疫破口，政府堅持以包機方式進行人員接返。

霸道蘇貞昌的霸氣決策，不但讓人莫衷一是，也讓滯留湖北台胞單純的返台，再度陷入政治迷陣。可以理解，蔡政府對湖北疫情的真相仍存疑慮，不願輕易讓滯留當地台胞入境造成破口，但兩岸官方互信不足，促成第3批包機返台，談何容易。一個負責任的政府，決不能讓滯留外地同胞有家回不得。最後政府終於想出「類包機」模式，指定兩架次上海飛桃園華航航班，讓滯留湖北台胞前往上海報名登機，並依據政府檢疫模式登機。

武漢台胞返台引起的爭議，曝露的是民進黨政府對大陸台商的偏見及雙重標準，而且只是冰山一角。早先陸委會政策急轉彎撤回陸配子女回台方案、前兩次武漢包機風波、再或是民進黨立委提案禁止「黃安與小明們」濫用台灣健保資源等，其實都是在反映這樣的事實。換句話說，當前台灣社會氛圍，在民進黨政府刻意操弄下，敵視大陸、聯美抗中的態勢逐漸形成，無形中也激化民間對大陸台商的反感情緒。長期以往，不只傷害廣大台商熱愛台灣的心，也會對台灣經濟產生嚴重的負面效應。

回首過去30多年，隨著1987年台灣開放赴陸探親，開啟第1波台商西進投資熱潮以來，台商不只對大陸經濟貢獻卓著，也對台灣經濟成長助益良多。根據前國發會主委林祖嘉估算，在2000年以後，由於台商在大陸的大舉投資，使得台灣藉由兩岸貿易所得的順差快速累積，對台灣經濟貢獻比例也加快攀升。例如在2002至2009年這段期間，台商所帶動的兩岸貿易熱潮（加計香港），對台灣經濟成長率的平均貢獻就高達46%。

台經院在2014年發表的一份研究報告也指出，透過「台商在大陸投資對兩岸經濟貢獻」模型推估，經由直接產出影響管道，台商累計資本對兩岸GDP貢獻，大陸比重約占2.6%～4%，台灣比重則約占2.3%～3.5%。如果進一步考慮產業波及效果，則台商投資對大陸GDP貢獻將攀升至7.8%～12.2%，對台灣GDP貢獻則同樣提高至7.3%～11.4%。台商西進的投資行為，顯然對兩岸經濟發展，都扮演著關鍵角色，而非只是獨厚大陸而已。

其實，前面兩份研究的推估結果，背後的經濟直覺，不難理解。西進大陸台商，確實為當地帶來大量的投資與工作機會，隨之衍生的食衣住行育樂等需求，自然也會推升當地經濟成長。不過，在整個經濟循環流程中，台灣終歸還是台商的根。匯回或帶回的龐大外匯，當然也會對台灣的消費與投資，帶來正面的幫助。更不用說，過去三角貿易模式（台灣接單、大陸生產），不只創造台灣亮麗的出口表現，也為台灣GDP帶來最直接與最實質的貢獻。尤有甚者，這一兩年，部分台商迫於中美貿易戰壓力，選擇回台投資，讓本已搖搖欲墜的台灣經濟，頓時獲得強力支撐。台商，著實不應被汙名化。

新冠肺炎疫情，讓全世界看到台灣防疫美好的一面，然而雙標對待同樣淪落在外的台商，卻也曝露執政者醜陋的一面。蔡政府可以討厭中國共產黨、不跟中共政權打交道，但卻不應把台商當作棋子，操弄擺布。過去台商選擇西進大陸，是台灣經營環境發生質變，是全球大勢所趨，他們只是順勢而為，不是背棄台灣。更何況，西進大陸的同時，台商也為台灣經濟默默貢獻不少。台灣的經濟發展，少不了台商的參與。未來，即便全球產業供應鏈正隨著美中對抗而產生巨變，但台商作為關鍵零組件提供者的角色，卻不會輕易動搖。以鴻海為首的台灣電子大廠，就是最好的例子。

對於四面環海的台灣來說，強調內需的經濟結構調整固然重要，但外貿還是經濟根基所在，切割大陸台商，受傷的是台灣經濟。