新冠肺炎疫情進入下半場，在大陸解除封城，經濟活動逐漸恢復正常之際，歐美各國卻疫情猛爆。義大利、英國、法國、德國、西班牙……宣布全境或局部封鎖，美國疫情嚴重各州也陸續封州或下居家令，全球經濟受到嚴重衝擊，作為指標的美國股市呈懸崖式崩跌，創下最快轉入熊市的歷史紀錄。

供應鏈依賴大陸

股市暴跌的原因在對經濟展望的高度悲觀。封城與居家令的經濟效果很明確，按下「暫停鍵」後生產與消費都受到抑制，大多數企業將因營業凍結而缺乏現金流入。疫情如遲遲不能緩解，則5、6月間就將出現債務違約與倒閉潮，並擴及銀行形成金融風暴。這是場持續愈久，傷害愈大的經濟災難。

然而下半場疫情看來並不樂觀。2003年西方基本上沒有受到SARS影響，新冠肺炎疫情對他們而言是個新經驗，因而誤判形勢。歐美政府動作猶疑遲緩，民眾漫不經心，封城或居家令不僅太晚且未能嚴格執行，應無法類比大陸在兩個月就搞定，甚至何時能像日、韓與台灣一樣維持穩定，恢復經濟生產活動，都有待觀察。

新冠疫情對經濟的衝擊，除疫病外還有金融層面，就好像2003年的SARS風暴再加上2008年金融危機的聯合打擊。如此依據歷史經驗，亞洲甚至全球經濟的未來展望，或將由大陸復甦的火車頭來帶動。

2003年SARS風暴，大陸受疫情衝擊，第2季GDP雖然大幅滑落到3.5%，但疫情控制後的連續兩季都恢復至10%以上，全年甚至在闊別7年後再度創下10%的兩位數字增長，出乎經濟學家預料之外。

2008年的金融危機，則由於歐美需求的大幅衰減，大陸出口出現負成長，第4季經濟增長率下滑了4個百分點之多。大陸因而提出「4萬億投資計畫」，不僅推動本身的經濟增長，也提供大量需求，幫助全球經濟走出陰霾。

歐美自顧不暇

依據以上經驗，以及大陸封城讓全球產業鏈斷鏈的關聯性，可以獲得兩項結論：

第一，雖然疫情惡化讓歐美需求停止，大陸城市解封後報復式的經濟復甦應該會落空。然而大陸推出以5G、AI、大數據為核心的「新基建」概念，據媒體不完全統計，已有22省市共47兆元人民幣的投資金額，規模是2008年的10倍以上，應可提供足夠需求，不僅能拉動本身經濟，還將帶動相關國家經濟增長。

第二，疫情上半場大陸封城，檢驗世界對大陸的依賴；下半場歐美封城，則檢驗大陸對歐美的依賴。目前看來，歐美主要提供大陸產品的市場需求，就製造業的產業鏈來說，大陸對歐美的依賴並沒有後者對前者那麼高。在「新基建」所需的電子元件上，供應鏈多來自南韓、日本、新加坡與台灣，而南韓則是台灣的主要競爭對手。

為因應新冠疫情危機，各國都撒錢救市，例如美國聯準會（FED）將利率降至接近「零利率」水準，並在釋出7千億美元的量化寬鬆後進一步加碼至無上限。但那是救金融，不是救經濟。未來帶領全球經濟復甦的火車頭角色極可能仍是由大陸扮演，歐美或將自顧不暇。這表示台灣不能再從貿易戰格局思考問題，應尋求搭上大陸經濟復甦的「便車」，以拉動經濟增長。而能否的前提，則是兩岸關係的和諧穩定。這或許是後新冠疫情時代的新考卷，政府恐難迴避。（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士）