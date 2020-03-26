大陸新冠肺炎疫情獲控制，美國卻成重災區。紐約市確診病例每3天翻1倍，病毒有如子彈列車般擴散，加上美國民眾不理會禁足令，到處趴趴走，還有個一意孤行的總統川普，讓美國疫情雪上加霜。

因應新冠肺炎的衝擊，美國參議院25日通過史上最大紓困案，挹注2兆美元用於補貼家戶、中小企業貸款、失業救濟金等。儘管這項紓困金額為2008年金融海嘯時期的兩倍，但是最關鍵在於疫情，如果未獲得控制，持續延燒，這筆紓困金援恐怕淪為杯水車薪。

新冠肺炎打亂川普連任行情，為了救選情，川普表示要在4月12日復活節前重啟經濟活動，復活節代表重生，大家一起上教堂多好。然而，公共衛生專家卻打臉川普，警告此時重啟經濟活動，非常危險。微軟創辦人比爾蓋茲也表示，美國未提前部署，錯失不封城的時機，建議應封城6至10周。

新冠病毒橫掃美國，川普的言行都被嚴格檢視，最初他信誓旦旦說疫情獲控制，經濟表現不錯；轉眼間，疫情大爆發，大量病患湧入醫院，顯示川普政府防疫失當，更曝露美國醫療體系的缺失。在疫情未獲控制之際，川普若執意在復活節前重啟經濟活動，恐將使得疫情進一步惡化。

川普急於重啟經濟活動，不希望禁足令扼殺經濟，不過，若疫情無法獲得控制，貿然重啟經濟活動，後果是更多人犧牲性命，且經濟持續探底。川普一意孤行，極不尊重專業，且凸顯自己的無知。美國深陷新冠疫情漩渦，自顧不暇，無力支援其他公衛系統更落後的國家，也將危及全球經濟的復甦。川普想要連任，一定要先打敗病毒這一役。