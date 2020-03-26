《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）10年期即將屆滿，國發會主委陳美伶26日表示，ECFA如果中止，台灣經濟當然會有衝擊；經濟部次長林全能也說，就經濟部立場當然不願意見到ECFA中止；還有農委會幾年前就針對外銷大陸占比較高的水果品項，推動分散市場，但效果顯然不佳。

蔡政府叫嚷著要與大陸經濟脫鉤、對大陸台商橫鼻子豎眼睛，一個ECFA，就讓脫鉤論現了形。