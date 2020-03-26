快評》ECFA讓脫鉤論現形 19:172020/03/26 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2015年，大陸民眾在第十三屆海峽兩岸經貿交易會ECFA早收清單產品展區，參觀台灣水果。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）10年期即將屆滿，國發會主委陳美伶26日表示，ECFA如果中止，台灣經濟當然會有衝擊；經濟部次長林全能也說，就經濟部立場當然不願意見到ECFA中止；還有農委會幾年前就針對外銷大陸占比較高的水果品項，推動分散市場，但效果顯然不佳。 蔡政府叫嚷著要與大陸經濟脫鉤、對大陸台商橫鼻子豎眼睛，一個ECFA，就讓脫鉤論現了形。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》讓護盤子彈飛 20:182020/03/22 短評 快評》人性在病毒下現形 19:322020/03/22 短評 快評》A股信心喊話 19:332020/03/22 短評 快評》合作抗疫救地球 19:152020/03/23 短評 快評》病毒的起源 19:162020/03/23 短評 快評》吳斯懷更大的錯是… 19:382020/03/23 短評 快評》川普遲來的髮夾彎 18:592020/03/24 短評 快評》中美合作救經濟 18:592020/03/24 短評 快評》淳兒與里長 19:552020/03/24 短評 快評》美國不再獨特 18:122020/03/25 短評 言論熱門新聞 快評》陳時中玻璃心 - 短評 - 言論 洛杉基》一個愛國者的悲歌 - 觀點 - 言論 陳一新》美中鳴金收兵 台灣枉成籌碼 - 觀點 - 言論 快評》ECFA讓脫鉤論現形 - 短評 - 言論 中時社論》新冠病毒正在翻轉世界社論 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。