曾經響應「十萬青年十萬軍」毅然決然投筆從戎，參與過抗日戰爭的父親，從小就叫我們兄弟要熟讀四書五經、朱子治家格言、練毛筆字正心養性。連給我們兄弟取名，都採用四維八德，並延續到下一代，讓世世代代「忠孝傳家」。

雖然生活清苦，但他不斷告誡我們，即令生活再困難，都不能違背良心做事、取得不義之財。 家無恆產，他傾其所有要我們用功讀書完成學業，將來靠自己的努力改變命運。

他的告誡與遵遵教悔，我都做到了！我靠著自己努力進了一流大學、拿獎學金到美國讀研，拿到學位後，又遵從他的要求，回到台灣工作、為國家效力。

這一輩子，我自問從沒幹過任何對不起國家民族、對不起自己良心的事；服兩年兵役時，我曾到馬祖前線當預官；在職場上，從未拿過任何不義之財；生活上，除了偶爾拿過交通罰單外，這一生從未打過官司、上過法院。我問心無愧。

然而，自從我開始在臉書上為中華民國發聲、對抗獨派的反中言論、批評執政黨的不當施政以後，就不斷接到親綠網軍有形無形的威脅與霸凌；這種情況在我變成韓粉、國粉，以及公開支持韓國瑜競選總統以後，變本加厲。

先是臉書台灣分公司，三不五時就找個理由封鎖我的臉書，禁止我發言；然後網軍就開始在我臉書上，用粗話攻訐我，咒我老不死；再來就是截圖向政府機關、立委、檢警，檢舉我發布「假消息」，而某綠營立委也接受告狀，承諾要「立刻移送檢調偵辦」。

有位被查過水錶的網友如此告訴我他的心情：「很多人一輩子沒上過法庭，收到傳票吃睡不安，心情忐忑；而部分綠網軍及親綠名嘴，似乎以提告來賺取賠償金，供他們吃喝玩樂為榮；看到他們的敵人垂頭喪氣，內心充滿了報復後的滿足感。」

2020大選前後，我深深感受到台灣的言論自由，已經悄悄地流失；被綠營把持的1450網軍，拿著執政黨提供的經費，肆無忌憚地攻擊一切對政府不利的反對聲音；而檢調也十分配合執政黨的違憲行徑，組織成一個綿密的反民主法西斯網，讓那些希望政府告知真相、不知不覺散布錯誤信息的民眾，像群誤闖這張網的昆蟲，紛紛落網。

我一輩子兢兢業業做人做事，從沒幹過壞事，也從未上過法庭，現在卻每次聽到電鈴聲、郵差喊有掛號信，我就會心跳加快，以為是檢調發出的傳票到了。

老婆不忍看我如此觳觫，勸我別再寫了，既沒稿費又傷眼，現在還要為了爭取所謂的言論自由與權勢龐大的執政巨人對抗，根本是小蝦米對抗大鯨魚，何苦來哉？

我也不禁反問我自己，難道我這一輩子「追求正義、尋求真理」的念頭，是個錯誤？父親一生熱愛中華民國、以中國人為榮的孤臣孽子心情，已經被淘汰、不合時宜了？要反中、仇中、不承認是中國人、支持台灣獨立、唾棄四維八德，才能融入當今的主流社會？ 我開始感到無助與徬徨。

（作者為作家）