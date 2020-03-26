防疫要做得滴水不漏，關鍵在於首長要願意「當壞人」，扛起限制人民活動的責任。這一點中央目前不及格，與六都市府，特別是鄰近的新北市一比，更加明顯。

前一波疫情，由於中國「一家獨大」，台灣限制中國大陸人士來台，又禁得夠早，所以疫情影響有限。但現在已進入另一個階段：中國大陸大致上得到控制，歐美卻大爆發，近日病例數大增。雖說多數都是歐美境外移入，應尚未於本土落地生根，但依據3月22日的報導，已有6例找不到感染源。星星之火可以燎原，適度限制人民聚集已是當務之急，極有必要。

但面對這樣的挑戰，中央政府卻選擇用極沒有擔當的作法應對，25日指揮中心宣布，昨日起室內100人以上、室外500人以上公眾集會活動「建議停辦」。

什麼叫做「建議停辦」？如果有危險，在特別條例第7條給予無限大權力的背景下，政府直接喊卡不就好了？如果認為第7條不足以授權，那就去修法！要就要，不要就不要，搞這種「建議」，不過就是累死地方政府，讓他們疲於奔命四處道德勸說而已。

這種沒擔當已經不是第一次了，先前大甲鎮瀾宮遶境，陳時中就是不斷喊遶境不適宜，但卻不願意下令禁止。好在鎮瀾宮願意顧大局，主動宣布延期，要不這個政府似乎也沒有無膽識，直接強制停辦。那現在是不是疫情就要大擴散了？

筆者並非指責陳時中完全沒做事，事實上他確實有打電話給顏清標，促成停辦，筆者質疑的是為何不能更公開透明一點，且制定對大型活動齊一的規範，讓信眾與藍營支持者心服口服？

在中央沒魄力下的情況下，六都只好各憑本事，勸導KTV、夜店等單位「自主」歇業。比方桃園市就發布新聞稿，談到他們目前勸導成功6間業者，但其他禁不了的呢？天知道會否成為防疫破口。

相比之下，新北市長侯友宜還比較有魄力。 24日報導，侯友宜直接點名板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店等9處不配合店家，未來由警方派員站崗盤查， 侯友宜更說，業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」。此事一出，雖有質疑違反人權之聲，但該新聞仍在PTT被推爆，許多網友大力稱讚，其中還不乏綠營支持者。

為何會有綠營支持者肯定侯友宜？因為侯拿出了陳時中做不到的決斷魄力。警方派員站崗盤查是一個表面上合法，但用公權力干擾營業，逼店家關門的作法，坦白說道德上與合法性有爭議，部分網友更批「這與黑道圍事有什麼兩樣」，這部份說法完全正確！但如果不是中央無擔當，地方政府需要出此下策？在筆者看來，侯的作法可以批判，但他確實是一個有敢決斷，敢承擔的地方首長。

筆者要再次提醒中央政府，要繼續落實你們口中說的「超前部署」，如果台灣不想淪落到「封城」或嚴厲限制人民行動的慘狀，現在就應該要願意承擔。該修法就修法，更不要怕當壞人，別繼續用「建議」逃避責任了。

（作者為網路媒體工作者）