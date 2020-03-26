賈德‧戴蒙教授在其著名的《槍枝、病菌與鋼鐵》書裡分析祕魯印加帝國被西班牙人征服的原因：病菌。在歐洲已流行數世紀的天花病毒隨著大航海時代飄送到新世界，歐洲人已有免疫力，但南美洲人第一次接觸尚未產生抗體，造成95%的人口死亡，成就了西班牙的盛世霸業。

人類社會的興亡竟取決於無色無味、肉眼不可見的病毒，那2020年的新冠肺炎又將如何影響我們的命運呢？在3月4號美國疫情尚未大爆發前，激進自由派及年輕人一面倒地支持桑德斯參議員，使得其在民主黨初選中遙遙領先，非常有望成為總統候選人；反觀之前被看好的前副總統拜登因為溫和派陣營選票分散，負隅苦戰。媒體甚至認為若桑德斯出線，民主黨將產生路線之爭，陷入分裂，川普則可輕鬆連任。

隨著美國新冠確診案例暴增，疫情最嚴重的紐約州及加州等宣布宵禁，史上從未有過的股市一周4次鎔斷，川普的領導力被嚴厲批判，支持度直落。而民眾擔心感染，3月17號民主黨初選的投票人數大幅滑落，桑德斯損失了年輕人因理念支持的空氣票，拜登則因有組織動員支持者投票，大贏桑德斯150張黨代表票，將領先幅度拉開至300票差距。桑德斯有望得勝，但贏的幅度似乎無法彌平因疫情而消失的支持者差距，故桑德斯透露了退出初選風聲。

一場疫情可能改變美國總統人選，影響了未來美國10年的走向，包括美中關係為和局還是零和戰局，進而左右了美中台變局，決定了台灣人的命運。即使在台灣，疫情中心指揮官陳時中之前在內閣非屬高知名度部長，這一場抗疫戰打下來，儼然成了「像神般的男人」，即便柯P酸言：「順時中昌，逆時中亡」，也無損其神之地位，或者就成了520後的新閣揆呢！

而後設說法，若新冠肺炎先在歐美日韓國家蔓延，而非大陸，民進黨政府是否還會立即壯士斷腕，封鎖與這些國家的交通與往來？如果沒有立即封鎖，那台灣會不會也陷入感染慘劇呢？事實已無法改變，惟確定在歷史的機遇裡，民進黨受惠於林鄭月娥的一個夜晚的一念之間，還有一隻蝙蝠與貓一瞬間親暱接觸的蝴蝶效應，身為競爭對手的國民黨也只能徒呼負負，時運不濟。

鎖國對防止疫情擴散的效果顯著，故可預見世紀疫情過後，人們為求自保仍不輕易接觸。20多年來，我們以為全球化勢不可擋，突然間，疫情讓我們視他者為潛在敵人，一世紀前美國總統威爾遜倡議的孤立主義又上身了。而種族主義亦在鎖國時代復甦，當種族間偏見越形激化，悲觀者謂兵戎相見之日亦不遠了。台灣會不會又因另一個蝴蝶效應牽扯其中呢？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）