國民黨找藍營友好的粉專版主聚會，某位參加的版主嫌沒請吃飯，連車馬費都沒有，而且未來也不會有酬勞，覺得「心寒」，爆料給媒體。

這是政黨版的「貧賤夫妻百事哀」。或許，有些人可能以為，成立一個對藍營友好的臉書，未來多少可以從國民黨要點「好處」。就像民進黨的「卡神們」，國民黨會給他們資源，乃至於接標案、開公司、養1450…，把「側翼」當成一份職業來做。

必須坦白的說，國民黨「有資源」的時代已經過去了。國民黨現在的處境可以說是一窮二白，甚至連黨工的退休金，都還被黨產會凍結。

而在資源之外，民進黨現在揮舞《社維法》大刀，「批評朝廷要被查水表」，成功製造台灣社會的寒蟬效應。這位版主對國民黨的「心寒」，可以說是民進黨計畫中的結果。

只是，如果資源與權力，就可以換到選票，那麼威權時期，擁有上千億黨產的國民黨，就不會選輸給什麼都沒有的黨外。

選舉當然需要資源，但「資源」也可能是毒藥，讓一個政黨腐化沉淪。國民黨有黨產的時候，每到選舉，太多人都想分一杯羹，來幫忙的人，到底是真的認同國民黨的理念，還是有其他的想法，實在也難以分辨。

而現在，最風雨飄搖的時候，也是最能振作再起的時候。今天還願意扛著國民黨這塊招牌，還願意為國民黨付出心力的，代表著對理念的共同執著。

今天的國民黨，要以109年前的革命先烈為師，要以當年的黨外為師，他們在毫無資源，還要面對執政者打壓的情況下，以自己的生命、自由、熱情，改變了整個國家。

國民黨現在的兩大資產，其實都不在國民黨自己身上。第一個資產，是台灣社會對民主自由的堅持。民主需要制衡，民進黨已經有「專制化」的傾向，紓困預算不能監督，政府決策不能評論，司法不能獨立，公投權利慘遭閹割，國家資源成了網軍的供輸養分…。但民主是一條單行道，民進黨想要讓台灣的民主走回頭路，台灣人不可能答應。

第二個資產，是台灣人對下一代幸福的關懷。現在的民進黨，已經沒有要法理台獨了，也在法律架構下承認「大陸不是外國」，因此兩黨真正的不同，只在於國民黨「和中」，而民進黨「仇中」。

仇中，是要激化台灣的民粹，催出下一次選舉的票數；和中，則是知道「對抗沒有贏家」，要讓兩岸和解交流，為下一代創造更大的舞台。

善良永遠會戰勝仇恨，和平必然超越暴力。國民黨無需妄自菲薄，或自怨自艾。選擇離去的朋友，我們仍感謝過去的支持，而願意繼續相挺的同志，就讓我們為了台灣的民主，一起併肩作戰。

（作者為中國國民黨革命實踐研究院院長）