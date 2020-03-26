世界衛生組織（WHO）的官員表示，依照目前美國的病例增長速度，美國很可能變成下一個新冠肺炎的「疫情中心」。雖然世衛組織在這次全球疫情大爆發之後，處理和調度慢半拍實在令人不敢恭維。以媒體每天都報導的美國疫情，以及全美各州陸續宣布封城、禁足令的態勢看來，美國這次的疫情是真的有可能變成疫情中心。儘管川普信誓旦旦地說，美國不是為了停擺而建國的、要讓美國在復活節前復工，但面對這個未知、不斷突變的新冠病毒，恐怕不是只靠信心喊話就能度過難關。

美國疫情日趨嚴重，也讓許多台灣人好奇，醫療技術和科技一向傲視全球的美國，這次怎麼會陷入如此危急的情況？其實包括歐洲在內，這次疫情可以看出歐美和我們，對待新冠肺炎的態度是不一樣的。因為17年前SARS的慘痛經驗，台灣一開始就是用最謹慎的態度在看待這次的疫情，包括個案的追蹤、管制，還有全民勤洗手、戴口罩等等。就算知道疫情擋不住，還是以減少擴散、不要冒險的心情在預防。

但歐美人一開始對新冠肺炎的想法，並不像台灣這麼戒慎恐懼。直到現在，還是有很多美國人覺得，新冠肺炎不過是流感的一種，為此恐慌的人似乎是反應過度。美國不像台灣，有全民健保、醫療資源的取得比較容易、開銷也不至於那麼龐大。在美國看一次醫生所費不貲，後續的治療費用更是驚人。沒有工作、沒有參加到公司勞健保的美國人，連個牙醫都看不起。所以平常真的感冒了，大不了就在家裡休息、買個成藥，然後再恢復就好。在他們的想法裡面，原本就沒有「預防」呼吸道傳染疾病的習慣，根深蒂固的觀念是很難改變的。就算到現在，要叫美國人戴口罩出門，還是會覺得彆扭。

反而是像比爾蓋茲退休後，因為長期在非洲和第三世界做慈善，對公衛和醫療比較了解，知道疾病預防的重要，所以在前兩日接受專訪時就說，美國在這次的疫情防治慢半拍。如果當初有做好預防手段，不至於演變成現在需要大規模封城、醫療資源嚴重不足、經濟停擺的慘況。長期在亞洲設廠的蘋果，相對美國本土企業也有更多意識，所以執行長庫克才會說要捐1000萬副口罩幫忙對抗疫情。其實美國搶更凶的醫療資源，其實是呼吸器。對美國人來說，有「預防」功能的口罩反而是次要，主要的重心反而還是留在「治療」用的呼吸器。

現在時不時還是可以看到一些歐美學者跳出來說，戴口罩不一定能有效預防新冠肺炎。但細看他們的研究資料就會發現，不能有效預防的其中一個原因，是因為研究對象連口罩都不會戴。我們都知道預防勝於治療，尤其這次的新冠肺炎真的輕忽不得。如果用文化差異來解釋歐美人不戴口罩的話，面對這次的新冠病毒大流行，誰的文化比較落後就可想而知了吧！

（作者為口譯工作者）