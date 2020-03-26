醫學及公共衛生設施首屈一指的美國成為「新冠肺炎」第三大受災區。川普的領導風格及危機處理已暴露出不信任科學家及專家、將防疫轉變成文化戰爭、拒絕為錯誤負責、外交政策堅持自我利益、個人政治前途凌駕一切等嚴重缺陷。是否要繼續追隨以狹隘自身利益為考量的美國，則是台灣決策者必須深思的課題，

世界衛生組織（WHO）警告，美國可能成為全球新冠肺炎疫情的新震央，但川普總統卻希望在復活節（4月12日）前美國人能重返工作崗位。這是川普典型大膽、魯莽又危險的作風，刻意淡化新冠肺炎的嚴重性及其造成的傷害；在近7萬人確診，破千人死亡後，川普的主要考量還是經濟，因為這是他能否連任的生命線。

紐約州長郭謨就說：「如果你去問美國人民，選擇公共衛生還是經濟，那是無可爭辯的。沒有美國人民會贊同犧牲人命去加速推動經濟。」微軟創辦人比爾蓋茲則回應，美國已錯過在不鎖國的情況下控制新冠肺炎的機會，已無法躲過封城命運，美國應至少封鎖6到10周。美國「國家過敏及傳染病研究所」主任佛希則低調表示，川普提出的期限應有彈性。

2003年的SARS與2014年的伊波拉病毒，美國確實領導包括中國大陸在內的主要國家克服了挑戰，許多人期望共同對抗氣候變遷及傳染疾病將樹立現代外交合作典範。但在新冠肺炎中，只看到川普政府批判中國大陸隱匿疫情，埋怨歐洲國家無法圍堵傳染，卻缺乏展現人道關懷及承擔領導責任的企圖心。雖然美國目前仍是世界最強國家，可以預見，在後新冠肺炎時期，美國國際聲譽滑落已是必然之事。

受限於強權競爭的戰略思維，為了轉移焦點、推卸責任，或是企圖重掌話語權，川普將威脅人類生命及造成經濟崩解的「大流行」扭曲為「文化戰爭」，刻意以「武漢肺炎」、「中國病毒」等字眼將矛頭指向中國。但過度的政治操作也連帶煽動了全球對亞裔族群的歧視與排斥，引發美國人普遍反感。《紐約時報》近日就發表〈請叫它冠狀病毒〉社論，呼籲川普政府正視這種歧視與偏見詞彙所帶來的問題。

川普本人日前表示不再使用中國病毒，但仍放任美國國務卿蓬佩奧及國安會繼續炒作「武漢肺炎」，蓬佩奧甚至在7國集團外長會議針對新冠肺炎危機草擬的聯合聲明中，堅持納入「武漢肺炎」，但遭其他6國一致反對，聯合聲明也因此胎死腹中。這些都顯示，美國仍是以傳統地緣政治角度面對二次大戰以來人類最大的公衛危機，甚至不惜與國際主流對撞。

國際政治權威對美中未能掌握新冠肺炎的黃金機會攜手合作感到婉惜，中國大陸隱瞞疫情難辭其咎，美國的安逸、怠惰浪費了兩個多月即時因應也是事實，美中間的相互攻訐只是保證更大傷害。台灣能有效遏止傳染，贏得國際讚譽，但台海兩岸面對新冠肺炎似乎是重蹈美中覆轍。面對不可預測的病毒，兩岸唯有捐棄政治歧見與猜忌，以合作代替對抗，才是唯一解藥。

（作者為資深媒體人）