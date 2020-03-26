新冠肺炎疫情影響百業，卻也是轉變傳統就業方式數位化、智慧化的契機，有望帶動國家整體產業升級、拓展產學合作的向面與效果。唯就初步實驗，最大障礙卻是政府的基層部門心態。

國家智慧產業升級可以分作三塊：政府、大企業、中小企業。我們目前最欠缺的可能是向下著眼的策略，小處著手的方法。

在台灣資訊工業跳躍史上可發現，政府的成功就3項：創新觀念落實、加強基礎建設、法規與制度配套；當然也要從政府業務以身作則，譬如率先以視訊會議取代實體會議等。民間大企業一直是創新的領導者，自會追求發展，且有獨特領域知識，我們祝福而不多置喙。

台灣在國際上是有名的「傑出中小企業」國家，在台灣經濟史上占有高比例貢獻。但在此數位化、智慧化的轉折點上，中小企業因為撙節成本而疏於投資資通訊的基礎建設，卻似乎是最被忽視的，也是被忽視後會損失最慘重的一塊。

以我們曾經指導過的一所地區醫院為例，由於重症與艱難治療無法與教學醫院競爭，高比率病患都是慢性病，通常年齡偏高，需手術率極低，診療主要是觀察氣色與活動能力。

以當前已具備的資訊基建而言，幾乎零投資就可以達到在家看診；處方箋本來就已經健保卡化了，根本不需要再列印而浪費天然資源；在此疫情緊張期間，這些高危險群，實在沒有必要再出入高傳染機率的醫院，也應可委託他人代為領藥，提高許多人民福利、降低顯著社會成本。

但我們的研究建議依然卡住，所以呼籲政府在防疫的關鍵時機點上必須加強推動數位應用創意，更關注基層創新，在法規與制度配套上加強協助。

中小企業中有相當比例是業績導向或是利基導向，即便是製造業透過工業4.0導入智慧製造，根本早就可以採用在家上班，實現就業方式數位化、智慧化。

中小企業家數太多，政府確有無法個別輔導的問題。但剛好錯誤的教改造成過多的大學，應該推動各大學協助社區內各種組織數位轉型。我們也曾輔導鄰近2所小學，以數位方式建立跨校合作學習而獲得成功。但就資源分配的事實記錄看起來，政府投在最後是無用論文的經費，遠遠超過這種深耕的計畫。

我們也觀察過，一些社區印刷所是最好的數位化對象，也提議過婚紗、修補、cosplay…等數位化案，但政府相關單位卻認為企業太小而否決支持。同時，可以解決多種問題的「產學合作」方案也被忽視了。

去年疫情爆發，我們輔導1家中小企業實行在家上班、智慧工作法。不料勞保局前往查勤，竟以沒有在座位上看到人、沒有簽到紀錄、在無理由、也無法源下、否定公司要求的智慧工作成果，而對公司罰款。

我們認為小罰款事小，大觀念事大，勞保局心態上未理解已進入「智慧工作」時代，仍以「勞力工作」形式為唯一的狹窄認知，有損國家產業升級競爭力，所以向勞動部申訴。幸而勞動部有此大觀照，駁回勞保局的裁定。但勞保局又以重複查水表方式干擾該公司，且態度暗示有其他「修理」方式。這個例子，使得其他原擬申請產學合作數位化的企業也已退縮。國外不論大有些小公司，多全部都可以在家上班，仍然創造利基，若他們在台灣受制於勞保局的管制下，將會永無生機。

國家數位轉型升級，一定要從基層的觀念、態度與行為改革開始，尤其是政府，更該以身作則。

（作者張善政為前行政院長，吳統雄為大學資訊管理學系退休副教授）