據英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究顯示，「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎的其中一種症狀，而台灣亦有多例發現味覺、嗅覺受損。由於近來台灣新增病例多屬境外移入個案，特別是年輕的求學者、旅居國外的人，從疫區返國，值得各醫療院所的醫護人員警惕。根據英國耳鼻喉科協會的聲明，流感和其他病毒性疾病當中，喪失味覺或嗅覺的症狀很常見；且義大利、南韓及中國的確診病例中顯示，新冠肺炎發生此症狀的機率相當高。

台灣在第一階段的防疫過程中，取得不錯的成效，可歸結於下列三項因素：一、擁有高CP值的全民健保制度，在衛福部的指引下，轉而成為防疫的最佳管道與手段，但這個制度卻是以不斷刪減核撥健保點數而維持。二、任勞任怨的醫護與醫務工作人員，血汗工廠般的醫院、醫護人員的花花班表，這就不用多說了。三、全民自主健康管理意識的提高，由於人人自覺戴上口罩與大力宣傳洗手的重要性，讓民眾普遍具有良好的衛教與健康管理意識和習慣。

台灣的確診案例已經超過250例，由於近來境外移入的案例驟增，而國外新近的研究發現，部分新冠肺炎年輕患者目前都不符合測試或自我隔離標準，可能成為隱性的病毒帶原者，進而促進新冠肺炎的傳播。筆者之前強調，要避免傳染病毒給有慢性病、高齡、基礎病的病人，是因為有這些因素會導致新冠肺炎引發重症，病情急轉直下，且須耗費呼吸器或重症病房來救治，事倍功半。但研究發現，若年輕族群患者，因症狀不明顯而趴趴走，而將病毒傳染給上述的可能重症的病患，反而會造成後者的症狀加劇，耗損龐大的醫療資源。

由於發燒並不是初步篩檢新冠肺炎的唯一標準，病患也有可能沒有發燒，卻已感染病毒；而用PCR檢測則須耗費時間。因此，有關單位應盡速調配快篩試劑給基層醫療院所，同時提供足夠的個人防護裝備給醫護人員，他們才是接下來戰疫的主角。用快篩試劑篩檢有上開國外旅遊史與類似無感症狀（如喪失嗅覺或味覺）疑似患者，同時也要給足基層醫護人員足夠的防護裝備，避免感染。而做咽喉採檢的標準作業流程與防感染控制程序，亦應提前教導前線的醫護人員。此外，從戰疫時間來看，若新冠肺炎疫期拉長，應該要檢討提高核撥醫護人員的薪資與待遇，避免勞心又勞力的醫護人員成為醫療系統崩潰倒下的最後一根稻草。在疫苗尚未研發出來前，篩檢與隔離、分艙分流照護，就是防護的手段。

另外，由於國內的個案數與國外相較，都屬於較少個案、可防可控的類型，對新冠肺炎病毒的特性掌握不若歐美各國深入。台灣若行有餘力，應由類似國際合作發展基金會等機構出面，派遣台灣的防疫醫護團隊，至醫療資源不足的國家協助防疫，畢竟全球已是一地球村，哪裡有缺口沒有治好，終將會反噬回來。所以團結防疫，台灣角色不能缺席，且應勇於出擊，由政府出面號召並提供足夠設備與經費派出醫護團隊，支援國際並取得寶貴的防疫經驗，兼可宣導台灣的防疫模式。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）