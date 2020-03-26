美國總統川普一改日前公開稱此次疫情肇因於「中國病毒」的說法，23日在推特上表示，新型冠狀病毒的傳播「不是亞裔美國人的錯」；川普甚至表示，美國應該要保護美國乃至全世界的亞裔社群。

有人說，川普的態度之所以會大轉變，是因為美國疫情大爆發，川普政府希望中國政府夠提供抗疫物資，因此才不得不改口；也有人說，這是因為內部民調顯示，川普的「中國病毒」說，讓他在亞裔族群的民調支持率明顯下滑，為了選票，所以趕緊撇清；川普自己的說法則是，看到近日美國社會盛行不利於亞裔美籍人士的「下流話」風氣，他稱自己「一點都不喜歡那樣」。

這陣子美國確實出現了多起亞裔人士遭到民眾辱罵甚至攻擊的不幸事件，亞裔美國人也加入了購買槍枝的行列，其中高達8成到9成的亞裔顧客是第一次買槍。因為他們擔心疫情會帶動美國社會的「仇亞」甚至「仇中」情緒，因此決定擁槍自保。

不論是基於什麼理由讓川普有了如此180度的大轉變，至少表明他已認識到「中國病毒」說必須更正。其實，世界衛生組織早在2015年就已經要求，不要將病毒名稱與特定國家或地區連結，因為這會產生歧視的結果。川普身為美國總統，動見觀瞻，如今他願意公開提醒美國要保護亞裔族群，總是件好事。

反觀台灣，即使疫情已擴散至百來餘國、即使外界一再呼籲政府不要帶頭使用帶有汙名化意味的名稱，蔡政府卻始終不願拿掉「武漢病毒」的說法，心態實在令人不解。蔡政府向來是以美國馬首是瞻，如今，川普都轉彎了，那小英呢？