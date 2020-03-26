武漢台人第三波包機？ 陳時中：不排除定點定時航班

全球抗疫大作戰，台灣到目前為止的表現，備受國際讚譽肯定，除了各級防疫指揮中心處置得宜之外，優質的公衛醫療基礎，良好的社會機制以及全民抗疫的團結意識，都是重要的原因。但由於近來歐美、中東疫情大爆發，境外移入確診病例隨之大增，社會也陷入不該出現的爭議與恐慌。這其中，政治凌駕專業、扭曲的雙重標準，始終是干擾防疫，乃至撕裂社會和諧的兩大陰影。其中以對待滯留大陸國人與歐美國人的不同態度，引起最大的質疑。

由於蔡政府已指定兩架次上海飛桃園的航班，接回滯留湖北的國人，但武漢要到4月8日才解除封城，滯留武漢的國人仍無法搭乘上述兩班班機。這是兩岸對滯鄂台胞問題，僵持許久之後所出現的正面訊息，值得肯定，但抗疫之戰仍長，過程中的扭曲現象更必須釐清。

對湖北台胞嚴格檢疫

中央疫情中心指揮官陳時中24日才剛說，武漢解封後，武漢台人就跟其他一般地方一樣，「他們沒有錯，當然待遇標準也會一樣」，會照著一般台籍國人回國居家檢疫14天的流程走。然而隔天他改口表示要以包機為主，並且傾向要集中檢疫，「是要管控風險，不是懲罰任何人」。

在舉國一片團結抗疫，呼籲「順時中，保平安」聲中，誰能夠讓備受信賴的阿中部長改口呢？當然是霸氣又霸道的閣揆蘇貞昌才敢逆時中，要求武漢台胞必須維持註記，非包機不得返台。陳時中則是「話中有話」，他說指揮中心對於疫情管控有自主權，但以「國家的角度」來看，還是要以行政院發布為主。

時中畢竟不是時鐘，不僅會往前走，有時也會倒退嚕。問題在於，當此全球疫情大流行、國家社會戒慎應對之際，還有什麼比疫情管控更專業、更重要的考量？「國家的角度」聽來如此熟悉，難道不就是民進黨政府說了算嗎？當出現如大甲媽遶境這種真正需要表態擔當的狀況時，政府可以閃躲卸責，但遇上台胞返台這種兩岸問題時，祭起政治符咒的蘇貞昌卻又現身爭主導權、大刷存在感，試問這難道不是在踐踏陳時中的權威感和專業度嗎？

而且陳時中的解釋也不通，如果是為了風險管控，以目前歐美疫情之嚴重，從歐美返台的民眾也應一併嚴格管控，否則確診病例也不會這樣逐日遽增。病毒不分國籍、不分種族，也不分政治顏色或宗教信仰；疫情指揮中心因應大陸疫情「快一拍」，對歐美疫情卻「慢一拍」，一快一慢之間，影響的是台灣廣大人民的健康與生命，這豈可被政治操弄？更不容被政客呼弄！

類似錯亂是非、雙重標準的例子，其實所在多有。例如「淳兒與里長」事件，兩者都是在疫期出國，但境遇卻大相逕庭。持平而論，張上淳的兩位醫師兒子，可責性其實遠高於新北市的那位里長，因為他們不只是醫師，還是感染科醫師，而台大醫院的背書，自曝同時間出國共19位醫師，更坐實台大醫院沒把指揮中心的行政命令當回事。結果里長慘遭媒體網路公審，淳兒卻因「父不擔子過」，在父親抗疫國家隊的光環下得到諒解，雙重標準至此，讓人感慨不已。

對歐美返台者低標準

歷經折衝，滯留湖北台胞能夠返台，總是好的開始；但諷刺的是，行政院要求「類包機」與一般民眾分流、分艙而坐，這般嚴密防範對比歐美返台航班的低標準，正好看出為何最近境外返台確診人數會爆衝成長。重要的是，歐美疫情現在的嚴重性絲毫不下於當初的武漢，湖北台胞返台確實應該嚴格檢疫，但也應該與歐美返台者一樣得到專業公平的對待，千萬不要又流於相互指控的意氣之爭。

緊接著將是武漢的解禁，屆時台胞通過大陸相關健康檢查、依防疫規定搭機返台後，必然更是媒體的焦點，嚴上加嚴的檢疫措施，乃至成為政治與網路消費操作的可能性，可想而知。雖然現在蔡政府防疫的民調支持度這麼高，但為了台灣人民的健康生命，真的要小心抗疫之戰因為政治凌駕專業和雙重標準的錯亂，出現不該有的破口！