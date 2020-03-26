最近政治評論員陳揮文提議「假如韓國瑜在高雄被罷免，就來選台北市長」，筆者認為這不是好的主意，甚至會傷害到韓國瑜，以及國民黨。

我認為此時拋出這種論調，其實跟去年的調虎離山計是一樣的道理，情況是類似的，拋出此論調者，其目的是希望幫助罷韓取得成功，這些人刻意塑造這種氛圍，甚至讓韓國瑜真的以為被罷免之後，台北市長的寶座只要他想，就一定能拿的到，企圖從心理上來影響，如果韓國瑜真的相信的話，或是部分人真的這麼認為的話，那請問韓國瑜會不會想要提升自己被罷免成功的機會?(誰不想當台北市長?)會不會騙一些死忠韓粉去投罷免票?會不會有一些利益薰心的人跑去做傻事?

我個人認為，韓國瑜如果真的不幸被罷免，選台北市長是完全沒有任何勝算的，現在鼓吹韓被罷免後選台北市長的人，他們的論調是，台北市國民黨沒有強將，我不這麼認同，台北市只要有合理的初選結果，大家都照規矩來，穩紮穩打，國民黨輸的可能性其實不高。

但如果韓國瑜不幸被罷免之後又被拱去選台北市長的話，首先，他必須面對黨內質疑的問題，再來就是民進黨的攻擊，民進黨只要說韓國瑜又想拿台北當作他選總統的跳板，攻擊昨日高雄今日台北，大家對於韓國瑜選上高雄沒多久就去選總統的事情還印象深刻，這個氛圍照民進黨網軍帶風向的能力的話，韓國瑜有贏的機會嗎?至於其他問題我就不細說，最重要的就是這點。

到時候恐怕會因為選民厭惡國民黨怎麼會做出這種決策，認為國民黨根本不懂得反省，不懂的改革，這對矢言改革的國民黨來說，無疑是一記重擊，甚而導致北市選民集體背棄國民黨，甚至出現綠化的危機，最終導致北市出現民進黨籍的市長，這也是很危險的問題。

韓國瑜選上高雄市長不久之後跳去選總統，這是他的致命傷，此次高雄的罷免案，如果失敗，那就是韓國瑜起死回生，代表整體而言，高雄市民還是想給韓國瑜機會，這就能成為韓國瑜扭轉形象的契機，對於國民黨敗選以來，算是暫時穩住了陣腳。

總而言之，目前的努力重心，應該要擺在如何防止韓國瑜被罷免上面，其他的後路並不適合提及。

(作者僅為小老百姓)