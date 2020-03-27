無色覺醒》賴岳謙：東京奧運拍板延後！安倍振興經濟破局？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第596集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「東京奧運拍板延後！安倍振興經濟破局？」

新冠病毒肆虐全球，影響擴及方方面面，同時也為2020世界最大體育賽事東京奧運的開展投下了不少變數。隨著澳洲與加拿大相繼宣布退賽，挪威與英國等國陸續響應，日本首相安倍晉三與國際奧委會﹝IOC﹞不得不做出讓步，最終同意將東京奧運延期至2021夏天前舉行。

奧運延期一年舉辦乃124年來首見，改期亦讓全球體壇亂了陣腳。每位運動員的職業生涯都有一定年限，大型賽事的延辦無疑讓將要退休或長年備戰的選手們處境相當兩難，因為可能僅相隔一年的時間，就讓部分的選手失去了比賽資格，奧運夢碎。

除此之外，當初為了比賽所招募的志工去向安排、已販售出去的門票退費機制、旅客所預定的機票住宿退訂等，也因為比賽改期而留下多項工作待處理。甚至連奧委會的主要收入比賽轉播權，可能也要面臨重新談判的結果。可以發現，不管比賽停辦或延期，為日本所帶來的代價都不小。

日本自1980年代簽署《廣場協議》以來，經濟緩慢增長乃至嚴重衰退，接著經歷貨幣快速貶值，從此一蹶不振，泡沫經濟破裂，經過二十餘年仍未恢復元氣。安倍晉三將日本經濟復甦寄託於東奧，盼能一舉翻盤，為國民帶來一劑強心針，可惜天不從人願，現在看來又踢到鐵板。

為了拼東奧觀光財，安倍政府投入大量資金建設比賽場館與賽事籌辦，賽事延期又將重傷日本。目前估計，日本今年的經濟GDP將因東奧改期而減少1.4%。原來安倍打算借鑑中國大陸2008年北京奧運，以大型賽事舉辦來重振日本經濟雄風。不能眼看已投入的資源化為烏有，安倍晉三勢必只能在各方壓力下忍痛做出比賽延期的決策……更多分析請看影片解說！