為了緩和新冠肺炎的重大衝擊，美國聯準會與國會同步祭出金額巨大的救市政策，聯準會開出QE量化寬鬆無上限（無上限購買債券）的空白支票，美國參議院則通過《冠狀病毒援助、緩解、與經濟安全法》（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act），批准財政部使用2兆美元、相當於原本2021財政年度聯邦政府支出40％、原本預算赤字兩倍的巨額特別預算，試圖緩解失業、倒債危機。

美國聯邦政府的印鈔機已經全線開動，如今突然增加2兆美元的特別預算，沒有財政收入，必須仰賴舉債，最後則由聯準會買單。美國聯邦財政赤字已經超過23兆美元，且原本2021財政年度還要再增加高達9,660億美元的預算赤字，國會授權財政部發行2兆美元的巨額公債後，勢必得用擴張聯準會資產負債表的方式，買入已經流通的公債來避免債券利率暴增。

這代表聯準會過去三年試圖回復常態的貨幣政策，已經完全棄守。聯準會在上一輪金融危機發生時的2008年9月，資產負債表僅有9,100億美元，隨著幾輪的QE不斷倍增，在2015年6月來到4.5兆美元，是金融海嘯前的五倍。2017年下半年開始回收十年來量化寬鬆所釋放出的資金，資產負債表從2017年10月的高峰4.46兆美元，緩步下滑，到去年9月降到3.76兆美元，聯準會用了兩年的時間，才回收7千億美元，約為總量15％的浮濫資金。

然而，去年9月美國紐約隔夜拆款利率突然從2％暴升至10％，市場面臨無法解釋的資金緊俏壓力，迫使聯準會進場釋放資金，到12月底，聯準會資產負債表已經回到4.17兆美元，2月2日股市開始重挫之後，聯準會再度被迫進場購債，又買了4千多億美元的債券，最新到3月中旬的資料已經來到4.68兆美元，創下歷史新高。

由於3月19日前後發生債券市場大擠兌，估計聯準會的資產負債表將會逼近5兆美元，完全抹去過去兩年半的縮表操作，邁向永遠膨脹的不歸路。

這產生一個極為弔詭的現象，原本美國民主黨左派聲勢高漲，主張政府財政赤字無上限的現代貨幣理論（Modern Monetary Theory, MMT），被聯準會主席鮑爾以及所有共和黨政治領袖斥為無稽之談。就在去年此時，鮑爾在美國國會答覆詢問時，以斥責的口吻說現代貨幣理論「錯得離譜」（Just wrong）。但是，在今年病毒觸發經濟衰退的威脅下，所有被視為異端的民主黨左派政策，全部被右派共和黨拿走，甚且加碼放送，過往的質疑一筆勾銷，而且政治果實全由執政的政府盡收。

鮑爾的無限制QE違背他自己的原則，去年此時回覆國會議員的質詢，明確表達擔心美國聯邦政府預算赤字，已經升高到每年1兆美元，累計22兆美元（2019年2月），他強調「美國政府債務相對於GDP的比率太高，更重要的是，政府負債的增長率遠高於GDP增長率」，唯一的解決方案就是「必須撙節政府支出、設法提高稅收。」

但是鮑爾在股市重挫壓力下不斷放棄既有的理論防線，3月中加碼至每日隔夜回購額度1,750億美元，每周兩次進行14天期限的450億美元附買回操作，外加三個月與一個月期高達5千億美元的附買回資金釋出，每周至少一次。但是由於債券市場繼續出現擠兌，到了3月23日鮑爾乾脆宣布無限制QE的極端政策。

鮑爾更加碼多種堪稱創新、卻違反既有規則的緊急應變政策，例如《聯邦準備理事法》明定聯準會不得購買股票與公司債，但是鮑爾透過當今最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）進場購買房屋抵押債券（MBS）以及公司債；啟用稱為 PMCCF的貨幣操作工具，直接提供投資等級企業發行公司債所需要的資金。

民主黨主導的參議院通過的CARES法案，將川普與財政部長梅努欽提出的1.2兆美元援助計畫加碼到2兆美元，其中針對個人的部分，直接發給所有年薪在7萬5千美元以下的公民1,200美元，17歲以下的孩童則是每人500美元；另外針對營運困難的航空公司、面臨崩潰壓力的醫院、還有中小企業等，全都由政府直接撒錢，這些都是剛剛退選的台裔總統候選人楊安澤的「自由津貼」（Freedom Dividend）政見，兩個月前還被視為異端，如今卻被華盛頓的政治領袖搶著使用。

在遭遇戰爭、天災、或是瘟疫這樣的緊急危難，人民期待強勢有為的執政團隊來解決問題，政治上瞬間向右轉，權力向執政黨集中，但是在經濟政策上卻馬上擁抱左派政府的主張，傳統財政紀律與貨幣理論必須退讓。放眼人類社會的歷史，不論是希特勒的納粹、羅斯福的新政、毛澤東的大躍進、或是金融海嘯後的美國，都在重演「右派政府、左派政策」的模式。貨幣與財政理論固然是人類智慧的積累，但是一旦面對危機，所有價值與理論都得讓位，政治安定的利益凌駕一切。

然而，當今我們所遭遇的信用緊縮危機，不正是2008年金融海嘯之後央行浮濫發行鈔票的後遺症？美國聯準會縮表兩年，去年9月一次信用緊縮就前功盡棄，過度膨脹的股票與債券價格，都是在瘟疫發生前就已經搖搖欲墜的泡沫，聯準會的「無限制QE」，到底是救市的良藥，還是危機的毒品？

(工商時報)