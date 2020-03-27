武漢即將解除封城，歐美則陷入水深火熱，隨著疫情的反轉，台灣政府官員和綠媒近日頻頻使用「大外宣」一詞，暗示疫情獲得控制是中共的宣傳，不是事實。一個高素質社會，應該認真查知真相，客觀看待事實。我們可以就事論事質疑大陸隱瞞疫情，卻不宜輕率否定大陸防疫的成效，及其為世界提供防疫經驗的事實。

疫情爆發以來，有一派觀點認為，因為大陸隱瞞真相，才會造成疫情蔓延。一開始歐美國家抱著隔岸觀火心態，並趁機批評大陸的威權制度，想不到燒到自己，才驚覺大事不妙。

「中國為世界爭取了防疫的機會之窗」的說法不無道理，美國和義大利早在1月底就與大陸斷航，到3月疫情全面爆發，當中必然存在輕忽。大陸最近向多個國家派出醫療隊，捐贈防疫物資，也是事實，習近平在G20視訊峰會上，更表示已建立新冠肺炎疫情防控網知識中心，向所有國家開放。

若大陸一開始瞞報有錯，現在至少也算是將功贖罪、戴罪立功，那麼，歐美國家在2月的輕忽，是不是也該負一些責任？

反觀台灣，面對疫情國際輿論風向改變，不由分說扣上「大外宣」帽子，這與「統戰」的帽子異曲同工。當大陸照顧台灣人，提供便利，是統戰；不照顧台灣人，是打壓欺負。當大陸嚴詞批評台灣，是文攻；大陸對外用行動證明對國際防疫的貢獻並宣揚，就是「大外宣」。就算言之有理，具備客觀事實，彷彿只要扣上一個「大外宣」，就可以輕易抹煞掉所有。

政府宣揚政績，無可厚非，包括台灣在內，舉世皆然，不然怎麼會施壓BBC，要求撤下英女抱怨花蓮隔離所簡陋的新聞？但若面對大陸，有理無理都推給「大外宣」，反而將落入信者恆信、不信者恆不信的溝通死結。