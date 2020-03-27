美國總統川普27日在推特發文，稱他與習近平通電話，美中將合作對抗疫情，川普還說：「中國經歷了許多，對病毒有深刻的了解。我們正在緊密合作。對他們充滿敬意！」

從強調「中國病毒」，到對中國「充滿敬意」，川普變臉太快，完全是現實的需求。美國已經成為新冠肺炎確診病例數最多的國家，並且經濟堪憂。中美聯手對抗疫情，是拯救全球經濟最好的解方。