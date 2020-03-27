快評》川普認清現實 18:212020/03/27 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普表示，已與中國大陸國家主席習近平討論造成大流行的新冠病毒疫情，並表示陸已取得的抗疫經驗對美很有啟發，兩國將排除困難，展開抗疫合作。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普27日在推特發文，稱他與習近平通電話，美中將合作對抗疫情，川普還說：「中國經歷了許多，對病毒有深刻的了解。我們正在緊密合作。對他們充滿敬意！」 從強調「中國病毒」，到對中國「充滿敬意」，川普變臉太快，完全是現實的需求。美國已經成為新冠肺炎確診病例數最多的國家，並且經濟堪憂。中美聯手對抗疫情，是拯救全球經濟最好的解方。 #川普 #現實 #對抗疫情 #中國 #經濟 # 病例數 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》先打敗病毒吧 19:172020/03/26 短評 快評》別再用武漢病毒 20:132020/03/26 短評 言論熱門新聞 快評》陳時中破口 - 短評 - 言論 快評》川普認清現實 - 短評 - 言論 竇逸》別走到封城那一天 - 觀點 - 言論 君看一葉舟：葉家興》西方輸了？ - 名家 - 言論 快評》大外宣真好用 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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