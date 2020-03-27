雖然吃的很少，不過礦泉水倒是管夠。剛來的時候醫生指著桌上只剩半桶的礦泉水說「這個可以喝」時我的內心是拒絕的，這個不知道什麼時候被喝、被誰喝了的礦泉水在我眼裡就是個不定時炸彈，何況還是在這種「生化危害」區。

不過最後我還是向現實屈服了，只能倒出來用自己的杯子接著喝。每天抱著杯子，五天喝了三桶兩升的礦泉水。每喝完一桶我便站在窗前企圖引起別人的注意，一旦有人發現我便指指手中的空桶，立馬就能獲得一桶新的。

▲左等右等盼望出院

現在我被困在了醫院，可憐的老韓就只能一個人在彼得堡生存。

本來之前說好要帶老韓去吃布林餅，吃麵包店裡便宜又好吃的蛋糕甜點，還要一起去逛大街小巷，結果這下所有計畫全部泡湯。

不過老韓倒也沒閒著，每天一個人在大街小巷漫無目的地閒逛，花一個上午的時間只為找一個「像外星一樣的建築」。老韓還調侃說「體會下你一個人在國外的生活」，但笑容中卻藏著深深的無奈。

每天看著老韓不斷發來的照片，我迫切的想要出院和他一起，去繼續我們的旅行，無奈現實讓我只能呆在病房裡繼續養電子寵物。

我左等右等，終於到了出院的時間！三天又兩天，我已經康復得活蹦亂跳了，這下能放我走了吧！我再一次收拾好所有東西，穿好外套帶好帽子圍巾，坐在床邊只等醫生發令。

窗外來往的醫生不停的往裡打探，最開始我還能保持鎮靜，眼看著時間越來越晚我有些坐不住了。

因為病房裡的通訊器沒辦法使用，我只能把文字輸入在手機備忘錄上然後舉到窗邊給醫生看，「我現在已經沒有症狀了，醫生也說今天可以出院，請問我現在可以走了嗎？」

一個醫護人員上前來看了這段話然後點了點頭，我大喜過望，連忙指了指外側靠走廊的門，確認我是否真的可以出去，看到那位醫護人員又點了點頭，我雙手作輯感謝了她，背上包就往外走。

我的心情從來沒有如此明媚歡快過，一想著馬上就能見到老韓我就抑制不住內心的激動。

●要再隔離兩周

結果當我試圖打開外側門時卻發現門是鎖著的，旁邊的感應器示意需要卡片才能打開。我疑惑的看著這扇門，想著我沒有芯片卡怎麼自己出去呢？正在門前猶豫，病房裡就傳來了醫生著急的聲音。

「你在幹什麼？那扇門需要刷卡才能出去，你現在還不能走！」

「可剛剛那位女士說我可以離開了。」

「她不是醫生只是助手，想離開還需要簽字文件，請再等一下。」

我只得又回到床邊繼續等。

終於半個小時後有人來了。她一進來我就急切地望向她的雙手，只是她雙手空空，沒有我期望中代表著放行的白紙。

她不像其他醫生護士步伐堅定來去匆匆，而是慢慢地走進來，彷彿在猶豫什麼。口罩和帽子下只剩一雙眼睛露在外面，她眼神複雜地看著我，我的心慢慢沉了下去。

我聽見她說，「很抱歉，你現在不能出院了，因為上面下達了文件，你需要再隔離兩周。」

她非常抱歉的看著我，語氣輕柔卻充滿了無奈。我忍不住問她為什麼，她只是說非常抱歉，可這是文件規定他們也沒辦法。

再隔離兩周，也就是說一直到老韓回國我們都無法再見面。我不怕隔離，也不怕兩周都被關在病房裡，可是我怕我們原定十三天的旅行變成了這副模樣。

醫生一走我就憋不住眼淚大聲哭了出來，也不管窗外是否會有人看見，我大聲宣洩我的絕望和後悔，如果知道最後會這樣我一開始絕不會來醫院。

哭了好一會兒我才敢打視頻給老韓，剛接起視頻時他也一臉高興，結果當我說出這個消息時我們之間只剩下沉默。

我本來已經止住的淚水在看到老韓的一瞬間又湧了出來，我覺得特別對不起他，為了陪我過寒假專門大老遠地飛過來，結果現在我卻把一切都搞砸了。反正病房隔音好也不用擔心有人會聽見，我在裡面用前所未有的超大音量瘋狂大哭了很久，好一陣子才慢慢緩過來。

就在我收拾好心態準備再待十四天的時候，突然一個男醫生走了進來，要去了我的護照想要比對我的出入境時間。情況突然發生轉變，我意識到醫生們也許在糾結「我沒有回國」這一情況。

醫生觀察了一陣也沒解釋便離開了。我心中又生出了一點點希望，依舊是整裝待發的樣子坐在床邊，希望能等到一個好消息。

十幾分鐘後，一個醫生「砰」地開門走了進來，一臉嚴肅地說，「東西收拾好了嗎？」

「收拾好了。」

「跟我走，你可以出院了。」

●終於踏出了病房

我精神為之一振，三兩下穿好外套背上包，跟在醫生的背後時隔五天第一次踏出了病房。

這個醫生我見過很多次，但她總是板著一張臉不苟言笑，早上在我一個人想離開時進來呵斥我的也是她。可是當她送我到電梯門口時卻露出了笑容，笑著和我說了再見。她只是微微笑了笑，說完再見就毫不猶豫地轉頭回去了。

我看著電梯旁緩緩上升的數字心裡感慨萬千，這次醫院隔離也算是一次難得的人生經歷。

醫院的醫護人員對待我非常專業和細心，沒有因為我是外國人而對我另眼相待，也沒有因為偶爾的交流不暢不耐煩，遇到聽不懂的單詞還會耐心向我解釋。

很感謝醫院裡醫生護士的照顧，同時也感謝全世界各地一線奮戰的天使，出門戴口罩勤洗手勤消毒，希望大家遠離病毒，希望疫情能夠快點結束。（柚子／聖彼得堡大學留學生）