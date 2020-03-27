美國新冠肺炎確診人數已超越中國，成為全球感染人數最多的國家。我國也出現多例由美國境外移入的確診案例，例如案192，即是在美國急診時被診斷是「B型流感」，返台後自行到院篩檢，卻檢診為新冠肺炎。美國先前因新冠肺炎的檢驗費用太貴，而致檢驗量低，因此可合理懷疑，美國前一波流感死亡人數甚多，可能也含有新冠肺炎患者。

歐美已成為全球新核心疫區，民眾也都很關心我國是否能抵擋得住這波從歐美移入的疫情攻擊，在防疫上還有幾點可以加強。

首先，暫時性的「社會阻隔」可延緩新冠肺炎病毒的散播，這是國際共識，然而國內還是不斷出現有居家檢疫者不遵守規定，到處趴趴走，或是外出採購、會客，可見目前的規定嚇阻力仍不足。筆者建議對違規之居家檢疫者，一律重罰且採按次或按日，連犯即連罰方式。另外，對於和居家檢疫者接觸的人，除原同戶籍或依賴人口照護之必要者外，接觸之兩方都應亦採按人次，連犯亦連罰；除此，違規者按情節，延長其隔離時間或納入集中隔離。並可善用公民力量來主動監測可能的防疫漏洞。唯有如此才能有效遏止疫情之擴大，而避免台灣落入封城之困境。

其次，由於新冠肺炎的特性是「傳得快、好得慢」，曾有專家評估20%的新冠肺炎重症病患需要呼吸器治療，這情景已在歐美的疫情重災區可見。歐美政府為了快速增產呼吸器，甚至徵召汽車大廠，一同協助製作呼吸器和其他醫療設備產量。反觀台灣，雖因重症、無意識的長年臥床者呼吸器的使用量本來就非常大，而有「呼吸器王國」稱號，但卻沒有能力生產呼吸器。就算調配得當，未來若疫情惡化，是否有能上場的醫護、足夠的防護裝備或隔離空間，政府應未雨綢繆。

最後，目前有許多國家紛紛向當初疫災嚴重的南韓取經。而台灣和南韓的防疫措施有頗多相似處，但我國並未採取南韓的普篩，已有不少醫界人士建議應用快篩，以界定哪些人需隔離，進而讓病人分流就醫。

此外，確診156案例為長照單位護理人員，為避免傳染擴大，政府除了對醫療照顧工作者與機構應加強監控並訂立罰則外，如何讓視訊診療的使用條件有所依據，而不需費時去更修《醫師法》，也應盡早部署。

也期待全民應體認，在病毒眼中人都是平等的，而病毒讓我們的命運聯在一起的，我們須合作互助、執行「社交保距」、勤洗手，避免台灣走到封城的那一天。

（作者為醫師）