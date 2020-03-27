刑事警察局日前慎重其事地召開記者會，指稱網民傳布的「政府捐贈口罩諂媚巴拉圭」是假消息，已經依法究辦。對於刑事警察局的這一作法，我認為屬政治凌駕法律的媚上行徑，必須予以譴責。

新冠肺炎疫情襲捲全球，各個國家為了防疫，投入舉國的資源。就台灣來說，當然也應該是動用能動用的所有資源來對抗疫情。為了給政府防疫上的緊急處分權力，我們才有《傳染病防治法》；也為了防杜不實的疫情謠言，造成社會恐慌及不安，不利防疫，我們才在《傳染病防治法》第63條訂了散播不實疫情消息的處罰規定。

但是，我們政府機關、檢警調等單位必須理解一個事實，《傳染病防治法》第63條或是《社會秩序維護法》有關謠言的規範條文，都不能被執政者拿來作為打擊言論自由的工具。

網友傳布「政府捐贈口罩諂媚巴拉圭」的內容，依我看，並不是假消息，而應該說是，消息部分內容與政府相關單位期待的說法不一。

口罩是防疫的重要物資。新冠疫情爆發之初，政府就以國內需求的理由，不准把口罩出口到疫情正鬧得很兇的中國大陸。接著，中央疫情指揮中心還下令全面徵用國內製造商的所有口罩，統一分配調度。此後到現在，國內的口罩供應仍顯不足，全台各地民眾排隊買口罩的現象處處可見。抱怨買不到口罩，成了全民共同的心聲。

在這種現況下，我們外交部捐大批口罩給巴拉圭，不論這些口罩是在國內生產，或在國外採購，當然都是民眾關注的事。民眾在國內很難買到口罩，政府卻大方拿口罩送外國的作法，以「諂媚」提出批評，即使用詞尖酸刻薄，也是受憲法保障的言論自由。難道我們政府只准人民對外交部的作法歌功頌德，造陳時中的神？

況且，我國捐口罩給巴拉圭的消息，有記者在中央疫情中心記者會上問了指揮官陳時中。當時，陳時中回答說：「贈送巴拉圭口罩事宜並沒有經過指揮中心，屬境外採購。」陳時中的回答等於承認有捐巴拉圭口罩的事實。而外交部長吳釗燮的公開說法也一再承認確有捐口罩給巴拉圭。

唯一不同的是捐贈的口罩數量。吳釗燮說，是捐100萬片，只因廠商做不出來，目前只送出10萬片。而不論是捐幾萬片，外交部的說法，等於都承認有捐口罩給巴拉圭的事實。

在這樣明確的事實下，刑事警察局有什麼法律依據，能對傳布這一消息的人發動偵查，指控人家傳的是假訊息。如果刑事局是認為網友傳布的口罩數字不對，那麼，刑事局該問責的是外交部。如果刑事局究辦的是，網友拿捐口罩的事批評政府防疫作為，那麼，刑事局這麼偵辦，就有侵害言論自由，淪為民進黨政府政治打手之嫌。

況且，捐口罩給巴拉圭的消息是否會影響防疫，更值得議論。外交部在疫情嚴峻、國內口罩仍明顯不足的情況下，把口罩用來援助外國，都不擔心會影響國內疫情了，怎麼反過來責怪傳布這一消息的人會影響疫情。

這就好比，只准州官放火，不許百姓點燈一樣，刑事局只准外交部把大批口罩捐給外國，卻不准百姓批評他兩句。這是什麼樣的政府，什麼樣的刑事警察局，看了就令人生厭。

（作者為資深媒體人）