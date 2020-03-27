大陸湖北省已於日前解封，武漢也預定在4月8日解封，顯示當地疫情明顯趨緩。然而，蔡政府至今仍堅持嚴管滯留武漢台胞的回台方式。最新的決定是以「定點定時」的類包機模式從上海飛回台灣。

因此，有意回台的武漢台胞必須先到上海，才能搭乘回台航班。武漢距上海1000多公里，海基會這次所定的票價不但較正常為高，且還沒有算武漢至上海的交通時間與費用。簡言之，這次蔡政府的「類包機」，既麻煩又昂貴，根本就是在折騰人，而且政府還不會即刻取消註記。

美國作家霍桑在小說《紅字》裡，描繪了一個眾人所認定的罪婦，她的胸前被刻上了一個鮮紅色的「A」字，婦人將永遠佩帶這個代表著恥辱的紅字。武漢台胞名單就像是蔡政府可以堂而皇之羞辱與歧視他們的印記。這群國人永遠也無法想像，或因探親、旅遊，2020年春節的一趟武漢行，讓他們從此成了蔡政府仇中刀俎上的魚肉，不但回台之路迢迢難行，即使最終回到台灣，他們何時能夠從移民署的管制名單上取消註記，仍是未知。蔡政府會不會其實已經偷偷將之銘刻在某個祕密檔案裡，一旦需要，就可以隨時取出來使用？

面對這樣的政府，所有在罪婦旁叫囂、圍事的群眾應該心生警惕。因為第一，兩岸往來頻繁，到大陸旅遊、念書、工作者不知凡幾，民進黨高幹就所在多有，那麼，這些武漢台胞有什罪大惡極之處，需要蔡政如此苛刻對待、誰有資格可以拿起石頭擲向他們？

若說是為了防疫的需求，相較於從歐美回來的人，一檢輕症的疑似個案即可返家隔離，搭乘包機的武漢返台者則必須集中檢疫、隔離。這簡直是雙重標準！到底蔡政府為什麼要這樣欺負在大陸的國人？

其次，如果今天大家對蔡政府可以任意註記並限制武漢台胞行動的作為，沒什麼感覺或質疑，那麼，就等於是人民給了這個政府一個空白授權，日後她也可以任憑己意、以各種理由註記任何名單不要以為你跟黑名單的距離很遠，一個不受法律制約的政府，其實是人民最大的風險。

中央流行疫情指揮中心指揮官是衛福部長陳時中，照理說，與抗疫相關的事應該都是陳時中說了算，然而，當行政院長蘇貞昌因為武漢包機與註銷名單的決策，屢屢打臉陳時中，就充分顯示，這件事實際上跟抗疫專業的關係不大，根本就是一個政治性的議題，因此蘇揆才會不斷跑到防疫指揮官的前面，強行做出種種不合情理法、傷害人權的決定。

因為抗疫，台灣人民正一步步縱容、甚至滋養這個政府無限制的擴權而不自知。國人若不及時醒悟，未來恐怕將會有更多人遭到反噬。

（作者為資深媒體人）