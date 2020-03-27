1775年3月23日，蘇格蘭裔的維吉尼亞州州長亨利以「不自由，毋寧死！」口號，激勵殖民地人們加入獨立戰爭，結果成功打敗大英帝國。但245年後的今天，這句口號可否幫助人們打贏對抗新冠病毒的戰爭呢？或者，適得其反？

美國時間周四晚上，在連續幾天新冠病毒感染人數日增萬宗以上之後，美國在總確診人數上超越中國大陸，躍居世界第一。當天上午，美國勞工部數據才發布，上周約328萬人申請失業救濟金，不但比前1周28萬暴增300萬人，更是1982年前次紀錄69.5萬人的5倍之多，瘋狂締造了歷史新高。

過去1周，聯邦及許多州政府宣布進入緊急狀態，企業、學校為減緩新冠病毒傳播而關閉，然而，疫情仍然以指數的力量快速擴散！如果哈佛碩士、牛津經濟學博士丹比莎．莫約重新寫作《西方如何沒落》，她可能可從新冠肺炎的全球大流行中得到更多的數據與例證。

在金融海嘯後不久出版的《西方如何沒落》，莫約主要在書裡探討中美經濟消長的問題。二戰後美國經濟曾占全球30%以上，中國只占5%；然而最近資料顯示，中國所占比率已急增至19%，美國則縮小至24%。除中國本身自強不息外，莫約認為美國經濟地位下降是咎由自取。多年來錯誤的公共政策，以及錯誤的資本、勞工和資源配置，導致一方沉淪而另一方躍升。

莫約出生成長於非洲國家尚比亞，過去她也多次在TED演講中探討中國模式是否足以為新興國家模範？她認為對為數眾多每日生活費在1美元以下的人們來說，「公民權或食物」（franchise or food）的選擇幾乎是無庸置疑。西方模式著重私人資本主義、自由民主、政治權利優先，固然有其吸引人之處，但著重國家資本主義、淡化民主、強調經濟權利優先的中國模式，似乎更能幫助新興國家對抗飢荒的戰爭。

對抗瘟疫的戰爭，又是另一場中西發展模式的競賽。根據《紐約時報》引述《規則制定者，規則打破者：緊密和鬆散的文化如何連接世界》一書作者蓋爾范德的觀點，在那些有過饑荒、戰爭、自然災害及瘟疫爆發歷史的國家，已經學習到幾個世紀以來的慘痛教訓：嚴格的規則和秩序能挽救生命。反之，很少面臨這類威脅的文化（例如美國）擁有放任自由的奢侈。她認為病毒的軌跡不僅是公共衛生的問題，文化的影響也一樣大。為了更好防疫，西方鬆散的文化設定必須做出重大轉變。

雖然疫情仍未過去，不過目前看來，強調國家積極作為，以極端手段切斷交通，並高速整合醫療資源，對疑似個案快速篩檢、隔離的中國模式，短期似乎更能有效控制疫情。當然長遠來看，中西模式的競爭消長，無法僅從1周或幾個月的數據優劣來判斷，何況供應鏈與民間經濟體系的抗壓能力能否健康存續，也需要更長的時間檢驗。但無疑對經濟弱勢群體或染疫亟需醫療資源的人們而言，分秒必爭，而爭一時或者百倍重於爭千秋！

（作者為香港中文大學金融系副教授）