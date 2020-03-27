新冠肺炎侵襲全球，台灣至今的防疫表現深獲多數民眾好評，根據最新民調顯示，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的滿意度高達驚人的91%。這個數字，堪稱是史無前例，簡直不可思議。

這兩個多月來，陳時中可謂是台灣抗疫之戰的樞紐人物，他的風格專業穩健且平實，加上密集頻繁的媒體曝光度，相對各國疫情爆發後的慌亂與大量確診、死亡數字，使阿中部長不但在台灣擁有超高人氣，更成為新的國際級偶像。

隨之而來的是，外界開始揣測他的仕途將會大發；有的說他將是2022年民進黨推出角逐台北市長的不二人選，還有人說今年中的內閣改組，他就會被拔擢為行政院副院長、甚至是院長，有人更說陳時中已「功高震主」！

但天下事往往盛極而衰、禍福共存，陳時中的支持度都已經破9成了，難道還會到百分百嗎？接著就怕會往下走…雖然閣揆蘇貞昌在立法院受訪時回應，陳時中做得很好，「我們不會換」，但可見外界已開始有一股不同的聲音出現了。

更值得注意的是，最近由歐美返台的國人確診數逐日劇增，目前已有高達4.5萬人需要居家檢疫，卻頻傳不守規定趴趴走的亂象，而未來1周每天預估仍會增加2000～3000人，醫界憂心居家檢疫的壓力破表，恐將成為防疫大破口，使上一階段的績效前功盡棄。此外，最近驚爆有4位機師、空姐確診但身分卻遭到隱瞞，除顯示政府對國境最前線的航空業防疫部署過於粗疏，連資訊的事後揭露也不夠透明。

政治凌駕專業與扭曲的雙重標準，會不會使陳時中的無敵光環開始褪色？未來如果真有「陳時中破口」出現，不管原因是來自他本人的誤判，還是他背後的政治壓力操弄，都是台灣防疫之戰的隱憂。