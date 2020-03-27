共機24小時內2度繞台！ 蔡：趕快把疫情控制住

隨著全球疫情升溫，美中關係惡化，兩岸情勢隨之緊張；共軍機艦頻頻在台海周邊活動，演訓的空域及海域距離台灣愈來愈近，且航行模式、掛載武器與操演課目更趨近實戰配備。以往大陸對這類軍事活動都盡量淡化，宣稱是「正常演練」，未針對任何目標，亦不具政治指向性，現在卻變得非常高調，不再強調屬於「正常演練」，外交部、國防部、國台辦3個對台發言系統的口徑更接近和台灣攤牌。

2020大選結果揭曉後，大陸對台依然保持「靜觀其變」態度，對蔡總統就職演說似乎仍有期待，但新冠病毒疫情爆發，民進黨政府防疫對策一次又一次讓大陸感受到敵意。大陸軍機先後展開5次遠海長訓，最近兩次不再走東部太平洋航路，直接穿越台海，2月10日逾越海峽中線，3月16日更罕見進行夜航訓練，我空防壓力驟增。大陸東部戰區與國防部軍事發言人旗幟鮮明地將演訓活動與威懾台獨相聯結。國防部長嚴德發在立法院坦言，大陸軍機對我威脅比以往更大、更嚴峻，訓練科目更實戰化與針對性。

誰在操作台海衝突

共軍機艦在台海周邊活動，國軍戰備必須繃緊神經，因對峙而擦槍走火導致意外衝突的風險也將大增，社會也會因而產生壓力。面對壓力，台灣可以感性指控對岸恫嚇威脅，但就法論理，共軍活動都在國際水域，並未真正侵門踏戶，只能不爽在心口難開，不論告狀告到何處，口水官司討不到便宜。

追根溯源，應理性思考，為何兩岸關係會從馬政府時期的正面互動，數年間就惡化到雙方毫無交集，在埋怨對岸軍事威脅時，是否該檢討過去4年來，為何讓對岸惡言相向，甚至到了針對我政府高官點名叫陣的地步？

必須提醒，我們已不能簡單把大陸的軍事活動視之為「恫嚇」，如今情勢已走到「打開天窗說亮話」的地步，北京發言體系直接挑明說出政治意圖。當大陸表明距離動武門檻不遠時，我們就不能只是感性、悲情指控對方威脅，而要理性窺破，北京是以威懾手法對我進行戰略嚇阻，真正底牌是透過和戰辯證思維，避免被逼到必須以武力來解決分歧。用白話文說，槍在北京手上，但她不想開槍，只好大喊「不准動」！

顯然有人刻意導演兩岸有限度衝突，那麼，我們就要問，有限度衝突對誰有利？蔡英文總統顯然不怕衝突，選後她接受英國廣播公司訪問，直言不能排除隨時可能爆發戰爭；日前國安高層透過媒體匿名放話，指稱我軍機遭到共機鎖定；媒體報導美國在台協會主席莫健與立委王定宇等會晤，聲稱兩岸軍事衝突風險高，台灣有必要馬上備戰，王定宇雖否認，卻未見AIT澄清。再加上美國2049計畫研究所易思安投書加溫鼓吹美軍進駐台灣，難道戰爭危機真是迫在眉睫嗎？

舞台上的對話和走位已很明確，究竟是按照何方所寫劇本演出？這場山雨欲來風滿樓的驚悚戲碼，究竟是為誰演出？過去數十年來，一旦中美關係惡化，台海就會成為美國總統選戰的熱門議題；美中兩強從地緣政治衝突開始，發展到貿易戰、科技戰，再因疫情源頭而相互指控，台灣實在不無可能成為未來美國選戰操作的重要籌碼。

台灣是在為誰作嫁

操作台海有限度衝突，作為美國選戰動員工具，移轉因防疫失利而造成的民怨，這絕非杞人憂天、空穴來風。在美國大選年時爆發如此嚴重疫情，社會動盪不安的前提下，各種鋌而走險極端思維的操作議題，確實更要審慎防範與戒備。

面對大陸社會對於台灣負面觀感持續成長，若台灣仍亂逞口舌之快，讓感性思維引導戰略算計，恐怕更避不開遭人操弄的命運，只會逐步走入衝突的布局。美國是台灣的安全保障、大陸是台灣緊密的親屬，聰明的政治家不會在中美之間做非黑即白的選擇。我們必須呼籲，社會對於共軍在台海周邊活動感受非常負面，但聲嘶力竭指控對方威脅，完全無法化解緊張態勢，台灣應在中美之間選擇平衡。

將台灣逼上火線開啟戰端，意味著過去40年來兩岸累積的正面情誼，將全部葬送在戰略愚昧與短視的選擇中。這究竟是在為誰作嫁？台灣牌被打殘了，又會有誰憐？