汪老師雙眼半閉，目光越過同學們頭頂，望著前方，用他那帶著濃重的四川鄉音，抑揚頓挫地娓娓道來：

君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。

君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。

人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。

天生我材必有用，千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。

岑夫子，丹丘生，將進酒，君莫停。

與君歌一曲，請君為我側耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴，但願長醉不願醒。

古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂，斗酒十千恣歡謔。

主人何為言少錢，徑須沽取對君酌。

五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁。

朗讀結束了，同學們仍在發呆，似乎一時沒反應過來。

「後面那個舉手的女同學，你說說看。」

京峽扭過頭，看見坐在最後一排的林楠正起身站起來。「是李白的《將進酒》。」她回答得從容不迫。「正是！你答得對。同學們，我們的祖國有著悠久的歷史文化。歷代文學家、詩人曾寫下無數膾炙人口的篇章。你們應該去讀，去欣賞。」

考試可以交頭接耳

「好，接下來我們打開課本，講課文。今天要講的內容是……」

這時，京峽只看見汪老師的嘴在動，至於他在說什麼，已經聽不進去，她的大腦開始走神。

在接下來的一週語文課裡，汪老師總會在課堂上穿插講一段古文、古詩，介紹中國歷史上著名的詩人和文學家。京峽本來就喜歡語文，汪老師的到來點燃了她埋沒了幾年的求知欲。

體育課通常安排在下午。班上幾乎所有同學都喜歡上體育課，因為它的確是豐富多彩。有軍事訓練：扔手榴彈、趴在地上練習匍匐前進，還有諸多體育項目：跳高、跳遠、單雙槓、跳木箱、扔鉛球、排球、籃球等等。毛澤東的題詞「發展體育運動，增強人民體質」，用紅色油漆刷在學校操場的北圍牆上。

一一○中學的音樂教室遠沒有空軍大院育紅小學的氣派，教室前面只擺放了一架腳踏風琴。音樂老師是一位三十多歲、長得不起眼的男教師，他上課時多是伴隨著彈風琴教學生一些革命歌曲。昨天是黨的生日，因此今天學唱歷史革命歌曲《沒有共產黨，就沒有新中國》，老師告訴大家，這首歌是一九四三年由人民音樂家曹火星創作的。「共產黨辛勞為民族，共產黨他一心救中國，他指給了人民解放的道路，他領導中國走向光明……」看著音樂老師唱歌時搖頭晃腦的樣子，京峽忽然想起那個打掃廁所的張老師。儘管她每天都穿著一件肥大的藍色上衣，但仍掩蓋不住嬌小勻稱的身材。她那秀美的臉上帶有典型南方人的特徵，白皙的皮膚，杏仁眼，小巧玲瓏的嘴唇。她走路時總是低著頭，眼睛往下看。

小笛告訴過京峽，她聽鄰居家女孩講，張老師也住在百萬莊。文革前，她是一一○中學的音樂老師，能歌善舞，不但會彈鋼琴，還能拉小提琴，這個女孩曾跟她學過一段時間小提琴。張老師喜歡歐洲古典音樂，一次她和同學們聊天時說：「寧可到維也納當乞丐，也不願在這裡做音樂老師。」文革爆發後，被一個學生把這句話揭發了出來。於是天天挨批鬥，後來被安排去掃廁所，不能再做音樂老師。

七月上旬，學校開始期末考試。根據毛澤東「考試可以交頭接耳，甚至冒名頂替。冒名頂替的也不過是照人家的抄一遍，我不會，你寫了，我抄一遍，也可以有些心得」的指示，考試一律實行開卷，做題時大家可以看書，也可以相互商量。全班同學的考試成績都很好。

奶奶回到北京

從一九六六年七月開始，廢除了新中國在一九五二年建立起來的統一高等學校入學考試制度，全國高校停止招生。教師被下放到農村進行勞動改造。

一九六八年，紅衛兵運動已持續兩年多。儘管毛澤東呼籲「復課鬧革命」，但震盪和混亂仍然無法制止。到了畢業期的幾百萬學生難以分配工作，待在城裡無事可做，成為亟待解決的社會問題。

一九六八年十二月二十二日，《人民日報》頭版刊登文章《我們也有兩隻手，不在城市裡吃閒飯！》，介紹了甘肅省會寧縣城鎮的一些居民和青年到農村安家落戶的事蹟，並在右上角《毛主席語錄》一欄裡，發表了毛澤東的最新指示：「知識青年到農村去，接受貧下中農再教育，很有必要。要說服城裡幹部和其他人，把自己初中、高中、大學畢業的子女送到鄉下去，來一個動員。各地農村的同志應當歡迎他們去。」

隨即，知識青年上山下鄉運動在全國各地開展，一九六八年當年在校的初中和高中生，即六六、六七、六八三屆學生幾乎全部前往農村。後來他們被稱之為「老三屆」。

學生們被送往農村，學校安靜了下來，當年的紅衛兵組織大多自然消失，革命小將武鬥、抄家、打人的行動沉寂了。因階級成分不好被遣返回鄉的老人們有的陸續返回北京。

一九七○年七月初，京峽奶奶回到北京，全家也從此搬出空軍大院回到百萬莊的家。京梅離開育紅小學，到家門口的展覽路一小上學。京紅仍在空軍大院的幼兒園全托，只有星期六才接回家。

京峽有近三年時間沒見到奶奶，她老了瘦了，不過看上去還算是健康。奶奶有時講起在老家的事情，讓京峽感到幸運的是，奶奶在家鄉並沒有受到欺負。那是一個偏僻、寂靜的村莊，解放前奶奶家雖是地主，但對長工一向仁義大方。因此，當奶奶被遣送回老家時，村裡的人仍像過去那樣尊重她，儘量安排她做輕鬆的農活。在鎮上工作的叔叔也經常回去看望奶奶。

奶奶的到來，給家裡帶來了歡樂和溫暖。她把買菜、做飯擔當了起來，京峽和京梅終於又找回了家的感覺。

自從奶奶來後，鳳新也成了京峽家的常客。她就像到自己家一樣，經常是一進門就張羅著幫奶奶幹活。看見奶奶正在掃地，便搶過奶奶手中的掃帚，看見窗戶髒了，便問奶奶是不是需要擦窗戶。奶奶喜歡鳳新，誇她勤勞能幹，眼裡有活。

「奶奶，您做的大米粥比我家的澱粉粥好吃多了！」這天晚餐，奶奶做了豬肉白菜餡包子和米粥，留鳳新吃飯，她足足喝了三碗粥。

「別盡只喝粥，再吃個包子。」奶奶說著，用筷子夾起一個包子遞到鳳新手上。

「這是第四個了。」鳳新笑道。

「多吃，要吃飽。鳳新，什麼是澱粉粥？」奶奶問。「就是用澱粉加上水熬成的粥。很頂餓的。」

「那能好吃呀？」京峽問。（待續）