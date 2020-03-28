最近有一些評論者為文指出，去年台灣經濟成長率超越亞洲其他三小龍、而且由於貿易移轉與台商回流使經濟回春，加上政府新南向政策擺脫對中國依賴並衝高觀光人數，和5+2產業創新的推動，加速了產業回流台灣等。因此文章推論：這些因素終將使台灣經濟不需要大陸的加持，也可以維持自我的永續成長。

上述論點或有其脈絡可循，但其立論仍有不少值得商榷之處。以下是我們提出的一些看法：

其一，台灣經濟成長率雖高，但係來自中美貿易戰的催化，而轉單及台商回流效益會隨時間的經過而下滑。隨著中美協議的達成，轉單效應也在降低之中。因此台商回流的高峰，應該在這一兩年間，再據了解，目前雖然投資率增加，但產業關聯效果、就業人數的創造都不如預期。

其二，廠商回流台灣，卻缺乏自由貿易協定的加持，對出口不利。在加入CPTPP、RCEP等自由貿易協定不順利之後，除了電子資訊產品受《資訊科技協定》免關稅、低關稅的保護之外，傳統產業的出口，面臨各國的高關稅障礙，致出口不易。

其三，觀光客人數增加但產值反而下降。中國大陸觀光客人數下滑，由日、韓、東南亞觀光客填滿，但日、韓觀光客以飯店消費為主，日本業者對觀光客也有一條龍的規劃，台灣業者獲取利潤有限。東南亞觀光客的購買力有限，雖然觀光客人數並未減少，但產值降低，使相關從業人員的生活更苦，國內M型社會的現象更加凸顯。

其四，政府的產業政策效益仍然未能落實。新南向政策有助於降低對大陸的依賴，但在各國對大陸有所忌憚之下，經濟效益的兌現相當有限。5+2產業創新計畫上，除綠能、風能的發展有一定進展之外，其他產業的效果，短期內相當不易彰顯。

如再進一步觀察，邁入數位經濟時代，台灣的商業模式變化大。AI、5G的人才培育，和美國數位經濟連結生態系的建立仍然不足。在相關的應用服務上，跨部會的合作也有待強化，而且部會的規劃還是留在製造業的思考。

尤其目前政府製造業升級規劃速度不足，只靠轉單、台商回流吃老本，勉強維持格局，如何因應數位經濟的挑戰將是一大難題；其次，降低代工模式，進行通路、品牌的布建，進而擺脫對大陸的依賴，並營造高薪的就業機會，是另一項考驗。

至於服務業的發展，優質化、精緻化是努力的方向。但缺乏大市場的誘因，研發投入創造附加價值的努力有限。再加上服務業主管部會的規範管制，產業活力不足，規模狹小又缺乏商業模式、出口競爭力弱。年輕人的低薪困境，在可預見的未來不易改善。在這些挑戰下，我們實在沒有樂觀的理由說，台灣的經濟可以追求永續的成長，更遑論未來若兩岸持續對峙下，台灣對大陸的出口恐怕不容樂觀。

當然，台灣不是沒有能力升級轉型，但台灣要追求維持自我成長，必須有大開大闔的改革，否則不易達成。至於必須有哪些改革呢？我們借箸代籌建議如下：

第一，善用美中貿易戰、台商回流的契機，積極投資美國的數位經濟、併購美國的高科技公司，接軌美國在數位經濟的生態鏈。透過此一生態鏈引進新技術、商業模式，才可以在下一波的經濟發展中，對大陸、東南亞保有競爭優勢。同時，在石化、紡織、鋼鐵、汽車等領域上，成為美國再工業化的策略夥伴，為傳統產業升級鋪路，並創造更多的商機。

第二，服務業的主管部會應加強鬆綁、建立產業化的績效指標（KPI），賦予服務業主管部會產業化任務，將超額儲蓄、保險資金引導進入長期照護、國際醫療、雙語教育、資產管理等領域，加速這些領域的規模化、現代化，強化競爭力，甚至可以藉由出口擴大規模經濟效益。如此，未來台灣的年輕人才有加薪的發展空間。

第三，推動二次教改，強化技職教育。使青年學有所用，製造業、服務業的人才供需平衡，青年人也有高薪的就業機會。

第四，觀光業應有長期優質化的戰略思考，而非光靠短期補助。政府智庫應協助農漁產品，利用大數據分析行銷市場、解決行銷物流的保溫冷鏈問題，才能有效改善台灣產業M型化的困境。

第五，AI、5G應全面導入傳統產業、中小企業，協助產業升級。尤其在AI、5G展示中心的建立上，使中小企業、傳統產業，在體驗經濟的情境下，願意導入數位科技。

總結而言，政府、企業若未能把握台商回流契機，加速升級轉型，在轉單效應下滑、回流廠商效應減少後，一切又會回到原點。如此，將成鏡花水月、空歡喜一場，也談不上未來可以擺脫大陸，追求永續的經濟成長了！

(工商時報)