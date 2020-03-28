第2波新冠肺炎疫情在世界各國迅速蔓延，美國總統川普先是使用「中國病毒」稱之，後又質疑大陸確診數據不可靠，這些看在大陸輿論眼中，都是美國試圖推卸責任的表現，而更深層次的表現就是中美競逐的升級，而此時台灣不斷向美國靠攏，也就顯得格外刺眼。

首先是外交部長吳釗燮宣布每周向美國供應口罩的新聞，中國台灣網撰文痛批是「盡顯奴才醜態」。該文指出，最近一段時間以來，台獨愈發囂張，蔡政府親美路線是愈來愈明目張膽、有恃無恐，尤其是疫情當前，某些台獨政客為了巴結美國，盡顯奴才醜態，令人作嘔。

同時新華社也撰文指出，這種緊隨美國政客借疫情煽動歧視、製造仇恨的表演姿態可鄙，這幅邀功請賞、搖尾乞憐的姿態，為兩岸同胞和全體中華兒女所不齒。

《人民日報》海外版也加入痛批的行列，認為此舉的親美抗中意味昭然若揭，該文認為，蔡政府的這種做法是自顧不暇還擺闊，媚美禍台令人齒冷。

另外，該文也注意到台灣內部的口罩之亂，認為這一局面顯示，根本沒有蔡政府所標榜的超前部署和民主防疫蹤影，只有朝令夕改和專斷兒戲。該文認為，政治優於防疫，一黨之私優於民生福祉，民進黨心心念念的讓世界看見台灣，是如此荒唐。

除了針對台灣對抗疫情的中美兩套標準外，現時大陸輿論最在意的莫過於美國在疫情期間還通過所謂的《台北法案》。早在3月初，《人民日報》就發表過文章質疑這一法案，那時候的文章注意到，較之起初的聲色俱厲，《台北法案》的措辭逐漸變得溫吞模糊，而且很難量化和具體執行，因此是象徵意義大於實際效用，擺明了是要打台灣牌牽制大陸。但該文也同時指出，不管措辭如何，《台北法案》的性質惡劣這一點始終未變，因為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。該文同時指出，美國操弄涉台法案久矣，近年來《台灣安全法》、《台灣旅行法》、《台灣國際參與法》等層出不窮，都打著護台大法的幌子，卻口惠而實不至，其目的無非是頻繁敲打民進黨當局，提醒他們交保護費。

這一論調基本上已經構成大陸看待相關法案的基本認知，在法案正式被川普簽署之後，《人民日報》又刊登一篇文章給予痛批，但主要是針對蔡政府，指他們藉此鼓吹台美友誼，高呼台美建交，樂此不疲地充當美國遏制大陸的馬前卒，加足馬力衝撞大陸，破壞兩岸關係。但該文強調，在事關中國國家主權和領土完整的事情上，美國政客休要搬弄是非，民進黨和獨派分子也休要鋌而走險。大陸有堅定的意志和足夠的能力挫敗任何台獨圖謀。

中國台灣網也認為，美國挺台法案愈多，兩岸關係就愈惡劣，台灣的處境其實就會愈艱難。該文還拿疫情舉例，蔡政府只防大陸不防歐美的防疫戰略很快就讓台灣嚐到苦果，台灣境外輸入病例大幅增長，兩岸對立情緒漸長，結果就是親美策略導致兩頭落空。

中評社的一篇評論從全球戰略的角度分析台灣將要親美的風險，該文認為，美國漸失全球領導力，導致台灣繼續親美政策的風險增大。現在世界各國都請求大陸幫忙解決疫情，未來這些國家會順著情勢走，讓台灣的所謂國際空間更被壓縮，未來台灣也可能會被美國拋棄，這都是有前例可循的。（作者為台大國發所博士生）