德、日兩國二戰投降之後，德國基礎產業幾乎全毀，但德國向世界懺悔，憑靠其改過自新，成為戰後工業經濟大國，獲得世界普遍尊敬。

日本基礎產業約80%未被戰火波及，日本投降後，依附美國，受美國的庇護在韓戰和越戰為美軍生產、提供軍需，並淪為美國大兵輪休渡假場所，美國好萊塢經典電影《秋月茶室》，就是以日本渡假場所為背景的感人愛情故事，以此構建其經濟數十年，日本終也成為戰後工業經濟大國。

這一度讓日本戰前自大心態有所復萌，稱「日本可以 (對美國) 說不」，但事與願違，美國才是可以對日本說不的國家，主要是因日本戰後發展出來的經濟產業，對美國有很大的附庸性，這種脆弱，在1985年的《廣場協議》就很明顯被曝露出來，廣場協議對日本並非完全無益，有如當時新加坡「揠苗助長」式的匯率驟升，《廣場協議》讓日本很快就躋身西方高收入國家群。但日本當時政經結構與新加坡不同，處理匯率動盪的「防震器」不足，日本「失落的數十載」於焉開始。

自1985年後至今的35年裡，日本成長基本上更依賴美國的成長，雖能保持其工業經濟大國地位，相對於許多新興經濟體，日本的發展是越來越落後了。深刻觀察，日本依附美國，拒絕懺悔戰爭罪行，才是日本近20年日漸沒落的最直接緣故。

戰敗投降導致日本有大量美軍進駐迄今，日本雖是經濟大國，卻不算是獨立國家，日本對美國的依賴慣性和其沒有勇氣懺悔戰爭罪行，一定程度影響著戰後中日兩國關係。

美國MIT政治學博士何亦蘭的《中日關係正常化40年風雲》，分析日對華的友好/不友好，1980年為80%/20%，2002年二者相當，2013年分別是20%/80%，與1980年的情況剛好相反。這也印證了戰後的中日關係的不穩定性。

早期因國際禁運與制裁，中國對日本產業科技的依賴程度很高，但自改革開放至今40年來，中國年GDP增速約達10%以上，按理說日本也會隨中國的水漲船高而快速成長，但事實並非如此，40年來中國經貿四海開花，已經成為120多個國家的最大貿易夥伴，中國早已不必是日本的最大貿易國。德國統計局2019年3月6日稱，2019中國連續4年成為德國第一大貿易夥伴，貿易額2057億歐元。

德國外貿與投資署總經理稱，「這顯示了中國市場對德國的重要性，雖然新冠肺炎疫情給經濟帶來了挑戰，但基礎資料表明兩國的發展是積極的」，德總理梅克爾近日的全國電視講話稱，此疫情是自二戰以來德國的最大挑戰，世衛組織WHO讚嘆中國實現本土確診例零增長為「驚人成就，讓世界對抗疫有了信心」，中國應派專家赴德，傳授疫抗經驗。有媒體報導，中德合作研發新冠疫苗將於4月底首次臨床試驗，大陸與德國關係將持續提升。

有鑑於日本對華的搖擺不定性，與德、日科技產業的相當重覆性，中國產業宜大幅度以德國產品取代日本相應產品，以德（國）報（日本之）怨，當今唯有通過中國經貿，才能幫德國比較快速成為世界第3大經濟體。

（作者為太空工程師）