在後太陽花時代，青年參政蔚為顯學。然而，因為國民黨的後知後覺，讓青年對其支持度跌落谷底，不僅直接導致2020大選失敗，也讓國民黨的未來仍持續不樂觀。

青年之所以不願意支持國民黨，主要原因大概有二：第一，國民黨的主流價值，像是所謂「親中」，或是對同婚等議題的表態，與青年相去甚遠。國民黨的價值偏向保守，在兩岸態度上離中國較近，這兩點難以獲得青年的認可。而當綠營或是其他小黨用社群媒體主攻青年在意的議題或是價值論述，產生同溫層效應後，國民黨便難以脫離食古不化甚至是反智的標籤，青年自然地選擇遠離國民黨價值。第二，國民黨的結構過於陳腐，青年不僅無法輕易進入體制，即使進入了，也無法在這個環境中發揮所長，久而久之，優秀的青年人才相繼出走，形成惡性循環，讓藍營青年不願繼續力挺國民黨。

但是，在國民黨的體制編制外，筆者發現在這幾年，不斷有藍營青年透過自發性的串聯，發起各式各樣的活動，成立藍營青年的知識社群，試圖向國民黨傳達青年的聲音，並希望藉由青年改造國民黨。而且，這些自發性的組織，也透過議題論述，向社會大眾逐步證明，國民黨中有些價值是值得被推廣，在此文筆者將它定義為「藍營價值」。所謂的「藍營價值」，它不等同於「國民黨價值」，因此不像大家印象般的邪惡、迂腐，相反地，它能提供一種視角，豐富大眾的觀點，而不只淪為主流意見的附屬。而且，藍營青年所強調的「藍營價值」和論述往往具備能動性，兼具理想以及現實面，透過不斷的實踐以及修正，將會讓台灣社會變得更好。

藍營青年所提的「藍營價值」之所以值得被推廣，是因為藍營青年願意接納進步價值，例如挺同婚，或是支持香港人勇敢地為自由而戰。這些看似只會出現在綠營的論述，一樣可以換種角度出現在「藍營價值」裡面。因此，「藍營價值」不像傳統的國民黨迂腐守舊，脫離年輕人的思考，而擁有更高的包容度。但是，藍營青年並不是隨波逐流，他們仍保有中心價值，使他們異於主流論述，例如對於中華民國、民國精神的熱愛，也願意推廣和宣揚中華文化。也因此，藍營青年面對著整個年輕人結構嚴重偏向綠營的事實，不願輕易被收編，一方面接受一些大眾都認可的價值，卻又同時保有自己的獨特性，並在兩者辯證的過程中，獲得一個更好更全面的觀點。

然而，縱使藍營青年的論述是有價值的，藍營青年仍處於困境中。而就筆者的經驗，這個困境有時候並非來自於綠營，相反地，正是因為國民黨以及大部分國民黨支持者的不理解。藍營青年真正的敵人以及挑戰，似乎來自於最熟悉也最陌生的「朋友」。面對這樣的現象，著實諷刺，卻也反應出青年的不得志和無奈。就筆者的經驗，每當藍營青年想要推行這些理念給社會大眾，而且希望進入體制改造現有的國民黨時，都會被國民黨支持者以及「國民黨人」冠以藍皮綠骨的標籤，甚至以他們所想像的「太陽花年輕人」這些名詞，藉此汙名化這些行動，著實讓這些有志青年感到無力。

雖然如此，越是艱難的路，才越有實踐的必要性，正是因為這些困難以及挑戰，才凸顯出藍營青年的重要性。而對於藍營青年來說，除了「藍營價值」外，青年滿腹熱血的革命精神，以及對於理想的憧憬，配合著滿滿的創意和能動性，更是藍營青年能帶給國民黨這個百年老店最重要的精神。青年或許會犯錯，也或許不夠成熟，但是青年能注入一股源頭活水，將那已病入膏肓的國民黨重新有脫胎換骨的可能。

（作者為台灣大學學生、大九學堂第一屆學員）