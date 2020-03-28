▲胡漢民所書的黃花崗72烈士碑拓。（宋緒康提供）

3月29日在中華民國是被定為青年節，因為紀念在1911年3月29日由黃興率領的廣州起義，而犧牲的黃花崗七十二烈士。

其實，中華人民共和國的青年節則是訂在5月4日，因為在1919年第一次大戰後在巴黎的凡爾賽宮舉行的和會裡頭，將德國在中國的利益出賣給日本，引起全國的憤慨，就有了「五四愛國運動」。

其實，國民黨政府有點糊塗，這個3月29日是農曆，要是用陽曆，按照中華民國紀元元年來算，那應該是4月27日。而這個雙十節是按照中華民國紀元核算出來的，陰曆是8月19日。廣州起義是陰曆是3月29日。所以我們今天講青年節，不僅台灣跟大陸各自不同，就算在台灣，以國民黨自己的演算法也不統一。從這個青年節的認定，就可以看出兩岸之間以及國民黨內部的混亂。

其實，當年為什麼有那麼多的青年、知識分子願意投入革命救國的行列，不就是為了推翻腐敗的滿清政府，創建民國，讓中國擺脫次殖民地的地位，讓中國民族能夠自立於世界民族之林嗎？要搞革命談何容易，一般來講，就是一些盜賊土匪嘯據山林、割地為王，然後碰到時局亂的時候，就出來興風作浪。

但是我們講的國民革命，甚至投入辛亥革命的主力，大部分都是優秀的青年知識分子，而且是以留學日本為主，像黃興他就手握日本留學生的祕密組織叫「丈夫團」的名單，這些都是清廷派往日本學習軍事的陸海軍菁英。

他們願意冒著生命的危險加入革命黨，那種視死如歸、以天下為己任的理想主義，對今天的青年來講可能是難以想像的。如果我們有空到福州林覺民的故居，再去溫習一下林覺民義士赴義前，寫給他妻子的訣別書，我們就可以看得到一個充滿理想主義的愛國知識青年，為了子孫後代願意犧牲小我、完成大我的偉大宏願。

今天青年節在台灣有誰還在緬懷著這些為國為民拋頭顱、灑熱血的優秀青年知識分子？沒有他們的犧牲奉獻，怎麼會有後來中華民國成立？怎麼會有後來的抗日和台灣光復？

今天5月4日在大陸還是熱烈慶祝青年節，因為五四運動是代表著一種文化的再啟蒙運動，要喚醒國人立足中國、胸懷世界、面對未來。青年節也意味著對青年深厚的期許，因為青年就是國家的希望，就是民族的未來。只有有責任、有擔當、有能力、有品德的青年，才能為中國撐起這一大片天。

（作者為前立法委員）