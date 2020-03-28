新冠肺炎肆虐，其本質是大自然對人類科技文明的反撲，以瘟疫檢驗各國政府的治理能力。然而，在中美「文明對抗」的格局之下，疫情的發生卻給作為世界霸主的美國一個打擊中國的良機。2月3日，美國哈德森學院外交與政策研究員米德，即借由他在在《華爾街日報》的專欄，發表評論說：「中國是亞洲真正的病夫」！

此論一出，西方主流媒體和社交網站立刻大量出現諸如「新黃禍」、「黃色警戒」之類的粗鄙言論，歐美各國都發生了零星的排華事件。2月19日，中國外交部以「發表種族主義言論，惡意抹黑攻擊中國」為由，吊銷《華爾街日報》駐北京記者的記者證；西方媒體更是以「侵犯言論自由」為名，對中共政權大張撻伐。

中國外交部發言人趙立堅在推特上指稱：病毒可能起源自訪問武漢的美軍，「美國欠中國一個說明」。川普再也忍不住了，3月中旬，他和國務卿蓬佩奧在媒體上多次公開使用「中國肺炎」的稱呼；22日，他又在白宮記者會上指責：大陸應該「早一點告知美國相關疫情」。

在美國疫情急速惡化，確診病例「超西（班牙）趕義（大利）」，一夕之間，暴增近萬個病例，而成為全球病例數第3的關鍵時刻，川普身為美國總統，不專心思考如何防止疫情的擴散，反倒是「死鴨子硬撐蓋」，繼續堅持他的種族主義立場，結果是引起了大陸外交系統的全面反擊。

大陸駐美大使崔天凱回應，中國並沒有掩蓋真相，而是「你不能因為幾個人發燒，就警告世界出現了一種新病毒。」他堅決反對藉此發動「新冷戰」，挑起兩國對抗，鼓噪經濟脫鉤。

事隔一日，川普在記者會上不再稱新冠肺炎為「中國病毒」。記者問他：為什麼不再用這個字眼？他居然一本正經的說：「在我們的國家，似乎有對亞裔美國人極不友善的言論，我完全不樂見」，「人們怪罪中國，或對偉大的亞裔美國公民出言不遜，我不允許這種事發生。」

川普和中國大陸外交官員交手後，出爾反爾的大翻轉，令人想起戰國時代田忌和齊威王賽馬，孫臏教田忌「以下駟對上駟」的故事。在「中美對抗」的格局中，川普一向都是扮演著「反中」主帥的角色，在美國疫情快速惡化的大勢下，他也不得不放低身段，改變立場。

從蔡英文執政以來，蔡政府的對外政策始終是堅持「親美反中」的立場。在對抗新冠肺炎的過程裡，也是一貫的「抱緊美國大腿」，防中共不防美國。3月中旬之後，台灣確診病例快速增加，而且大多數是由歐美國家移入，蔡政府及綠色媒體仍然是執迷不悟，堅持使用「武漢肺炎」的偏頗字眼。台灣要付出多少的代價，蔡英文才會從她的迷夢中覺醒過來？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）