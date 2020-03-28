台大校方嚴格禁止中研院的研究人員及相關助理人員到校上班、上課，理由是加強防疫，以免新冠肺炎在台大校區蔓延。此舉雖對台大的防疫有效果，不至於讓台大淪為疫區，因此也有不少大專院校起而效尤，一時之間，中研院相關人員被人側目，甚至連家屬也讓人心懷凜惕。

依據政府的規定，中研院的確已經超過了必須全院停班、停課的標準，但政府並未規定停班、停課的「非確診、非密切接觸」的其他人應採取什麼措施，更未曾下達「禁足令」，因此，這些人員依舊可以在其他地方自由進出，台大固然防範周到了，但就整體防疫而言，卻是毫無助益的，即便是台大人，在校園範圍之外，依舊可能接觸到中研院人士，當然也有可能因此將病毒間接帶到校園。

台大這種「自掃門前雪」的作法，不但讓許多中研院人員有被歧視的危險，更有「以鄰為壑」的嫌疑，依照台大的防疫標準，類推下去，則不知會有多少人會受到影響，嚴格說來，是有點「防衛過當」，徒然引發社會的恐慌。台大校方的規定，無疑也暴露了當初防疫規定不夠周全的隱憂。

台大要求中研院提供確診患者的行蹤、範圍，遭到拒絕，理由是防疫中心不允許公布。不公布確診者行跡，鎖定的目標是「地」，怕的是引起所在地域人的恐慌，未嘗沒有道理；但如果只是小範圍內，還容易以消毒、關閉的方式加以處理，當面臨到像中研院如此廣大的院區，而未加以公布的情況，原本對「地」的防範、擔憂，就很容易轉嫁成對「人」的疑慮。當歧視由「地」轉為「人」的時候，一連串的問題就陸續產生了，日前大陸發生江西九江警察，因不允許湖北黃梅人入境，鬧出兩地員警相互鬥毆的事件，是值得警惕的。

憑心而論，身為全台教育龍頭的台大，是不該如此率先「起義」的。不過，問題的關鍵，恐怕還是肇因於防疫中心對「人」的規範不夠明確所致。

政府的因應之道，理應「人、地」一併考量，以中研院如此廣大的院區而言，應該分成3個等次，如A所有確診例出現，就「地」而言，A所全面封閉；確診者去過的地方，全面消毒；至於A所人員去過的地方，則提醒作必要的清潔、消毒工作。

對「人」而言，則全所人員，只要曾在14天之內，與確診者有過直接接觸者，必須居家隔離；曾到A所而未有直接接觸的人，必須居家檢疫；至於曾與A所人員有接觸過的人，最多就是自主健康管理即可。層次區分清楚，就不至於無限上綱，導致全院人員都被目為「有毒」的了。

以目前中研院的防制措施而言，其實是已經相當審慎的了，台大的防衛過當，雖事出有因，但卻是不得其法，其間的問題，恐怕就需要疫情指揮中心多加審議、斟酌了。

（作者為國立台灣師範大學教授）