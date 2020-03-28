美國總統川普已簽署簡稱「台北法案」的台灣友邦國際保護及加強倡議法案。（美聯社）

隨著美國新冠疫情的大爆發，開始承受輿論質疑的美國總統川普選擇禍水西引，明裡暗裡將責任推給中國大陸，引發中美之間的陣陣齟齬。但這些齟齬顯然只是小菜，真正的重頭戲除了中美貿易大戰，就是兩岸關係上美國角色的悄然轉變。

雖然美國政府曾經多次聲明，不會在兩岸關係中扮演促談角色，但實際上，過去多年以來，美國都在兩岸關係中扮演煞車皮的角色。每當兩岸緊張對峙局面升級，美國都會站出來平衡兩岸雙方。無論是李登輝訪美之後引發大陸的激烈抗議，還是陳水扁時代的兩岸緊張局面，美國都曾出手遏制台灣方面的行動，阻擋了大陸反制的進一步升級，從而避免兩岸走向兵戎相見。

也正是基於這一行動邏輯，外界在分析美國的角色時，通常都認為美國的國家利益繫於兩岸和平穩定的現狀，只有兩岸維持不統不獨的局面，美國就會保有最大化的利益。

但這一局面現在已悄然發生改變，美國也不再將自己局限在這種消極式的角色中。相反，美國愈來愈傾向於變成兩岸關係的麻煩製造者，透過利用台灣充當其馬前卒來達到制衡中國的目的。

針對美國的戰略意圖，兩岸專家學者也都提出過警告，但通常這些警告都是針對蔡政府，不希望看到民進黨在中美競逐關係中帶領台灣成為炮灰。現在的問題就在於，這些分析顯然低估了美國在這其中扮演的作用，過去很多人都認為，蔡政府是在主動投靠美國，希望拉攏美國制衡大陸，現在的事態進展則預示著，很可能恰恰相反，是美國將台灣綁在了自己的反中大船上，或者至少是引誘台灣走上這條不歸路。

最近的事態都表明，美國在兩岸關係中所採取的行動都建立在自己的單邊行動上，無論是近來南海周邊試射飛彈，還是頻繁航經台灣海峽，以及川普簽署《台北法案》，這些都並非台灣遊說所能實現，而是更主要來自於美國的自主作為。在當今美國政壇，反中也已經成為一些政客維持政治聲量的利器，他們頻繁製造話題對大陸進行抨擊，無論是台灣問題還是香港問題，抑或是新疆議題，以及現在的新冠肺炎，都是他們取之不竭的政治工具。

在這種情況下，台灣方面若有類似過去李登輝、陳水扁時期的出格舉動，引爆大陸的激烈反制，美國自然再也不會如同過去那樣扮演滅火的角色，反而會在背後推波助瀾，甚至還有可能主動挑起紛爭。結果顯而易見，當兩岸相爭失去外在力量調停時，大陸的反制行動自然只能不斷升級，最終走向擦槍走火就是可以預料的局面，因為已經沒有煞車皮可以制止局勢的惡化。

美國角色的悄然改變，可能要給兩岸當局者提供一個警示，要格外注意雙方敵意螺旋的上升，現在的中美台三邊關係已經不同以往，雙方在思考兩岸政策時，必須將這一風險納入考量，否則就會招致戰略誤判，讓兩岸關係走上不可逆的悲劇道路。