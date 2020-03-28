江啟臣擔任國民黨主席，確實點燃藍營一絲敗部重生的曙光。只是，接黨魁以來，從政黨改造到政策攻防，或許是初出茅廬，加上缺乏中心思想，讓他總陷入「人云亦云」的跟風困境，不曾勇敢提出創見引領風向。這種領導風格若不變，國民黨的分量將愈漸微小。

江啟臣接主席不過20餘日，但從2件事，足以看見他的領導危機。

首先，是面對吳斯懷的態度。早從本屆不分區提出迄今，綠營就鎖定吳斯懷，以似是而非的抹黑將他視為提款機。當然，吳斯懷對外的應對確實有待精進，但國民黨不出手捍衛就罷了，卻還跟著不問是非、切割撻伐，把對手的栽贓給合理化。

例如，吳斯懷呼籲政府「慎戰」，別利用疫情挑釁對岸，這說法有錯嗎？結果江啟臣卻陪民進黨拿起放大鏡，鎖定「慈禧太后」這4個字雞蛋裡挑骨頭，這一幕不免親痛仇快。

身為一黨之主，同志有難就該相挺，若真心認為吳斯懷準備不足，與其有時間打小孩給外人看，不如派人襄助；而非天真地以為只要吳斯懷倒了，國民黨就能復活。

再者，江啟臣在立法院的第一個提案就是將公民權下修至18歲。問題是，當前憲政體制，總統與行政院長權責不清，導致總統能干涉行政權，卻又有權無責，衍生政治亂象積年未解，難道不該在修憲委員會一併處理？

面對牽涉「憲政體制、國家高度與歷史課題」的修憲，江啟臣卻只看到民眾黨、時力丟出下修公民權，就一股腦跟著衝，難怪會被柯建銘酸「修憲不是起鬨，更不是搶功勞」。

從切割吳斯懷到跟風修憲，江啟臣的目光顯然都只看見對手，何謂黨的大戰略，顯然八字還沒一撇。江主席，真的要再加油。