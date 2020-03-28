警政署長陳家欽被移送，北檢認不備退回。（本報資料照）

抗疫中函送警政署長！ 蘇轟徐國勇事後告知理由瞎

新冠肺炎疫情嚴峻，全國上下專心一意防疫之際，內政部長徐國勇以偽造文書罪嫌將警政署長陳家欽函送法辦，毫不避諱的把權力鬥爭赤裸裸搬上檯面，對當前防疫工作、民進黨的形象都造成重大傷害。尤其520黨政權力全面改組前夕，徐國勇突兀的動作，引起媒體對民進黨派系鬥爭的關注與報導，相信對蔡英文總統也會造成困擾。

警察人事一條鞭是警察升遷的傳統，尤其高階警官的異動，除非府院有屬意人選，歷來內政部長對警察人事案都尊重警政署長職權，這是警界潛規則。陳家欽在總統府祕書長陳菊力薦下，2017年9月從高雄市警察局長升任警政署長，當時內政部長葉俊榮然完全不涉入警察人事案，除了縣市警察局長人選得與縣市首長保持一定默契，中高階警官人事案陳家欽說了算。

警察淪政治鬥爭籌碼

徐國勇在政壇竄起與海派大老三立電視台老闆林崑海息息相關，兩人交情好，徐國勇曾在三立電視台主持政論節目，因而成了蔡英文總統愛將，不次拔擢任行政院發言人、政務委員，並於2018年7月接掌內政部。他作風強勢，中高階警官人事案成為他與陳家欽交惡導火線。

去年1月刑事局長人事案，是兩人第一回合交手。徐國勇力保海派推薦的警官接任刑事長局長，陳家欽也力推自己人馬競逐，蘇揆欽定時任警政署警政委員黃明昭接任，兩人不再異議，但已結下梁子。去年7月第二波高階警官人事案，徐國勇再次與陳家欽交手，硬是把和陳家欽有警校同期之誼的台南市警局長黃宗仁拉下台，黯然回鍋任副署長。

徐國勇對警察人事主導涉入之深，讓陳家欽署長如坐針氈，更想極力布建自己人馬，高雄「陳家軍」成了警界生力軍，因而引發爭議。其中陳家欽安排署長室3名親信到刑事局占高階警官缺，實際在署長室工作引發警界不平之鳴。

內政部接獲檢舉函後，徐國勇如獲至寶函送監察院調查，警政署當即澄清，均依警察人員陞遷辦法等相關人事法令及歷任署長慣例辦理。由於署長室幕僚的晉用屬署長裁量權，監察院調查認定並無不法，但仍有媒體刻意帶風向大肆報導，用意就是要陳家欽難堪。

年初，在高雄酒駕撞傷6人的警政署長辦公室幕僚張博鈞，不到兩年就悄悄獲調2線4星專員，並從刑事局重新調回署長辦公室，又遭員警爆料，同樣經特定媒體披露，陳家欽用人再次引發爭議。由於此案社會觀感不佳，徐國勇也多所責難，陳家欽隨即註銷張博鈞調升人事令，陳、徐兩人水火不容已成警界公開祕密。

隨著520內閣改組在即，民進黨內部派系紛爭逐漸檯面化，原已平息的署長室幕僚案，內政部重起爐灶，由政風處依偽造文書罪嫌，將陳家欽署長等，函送台北地檢署偵辦。此舉引發各界震撼，府院均表不滿，內政部發表7點聲明，強調係政風單位接獲檢舉依法調查函送。

徐國勇雖以政風處為屏障巧門，想藉此避嫌鬥垮陳家欽，手法卻如同陳家欽晉升親信，同樣過於粗糙。蘇貞昌於事發後立即約詢陳家欽了解實情，反而沒有徵詢徐國勇意見，顯然徐國勇這一著棋過猛也過急了，讓警察人事淪為政治鬥爭籌碼。

派系介入政府人事權

持平而論，署長室祕書任用晉升模式，如同縣市首長任用機要祕書，拉拔親信無可厚非，在警界也有前例，例如前兩任警政署長王卓鈞與陳國恩，任內都曾晉用署長辦公室祕書，藉此栽培子弟兵，只不過陳家欽一次拉拔3人，且3人過水時間太短，難免惹議，引發不平之鳴，也讓徐國勇見縫插針。

按偽造文書犯罪構成要件十分嚴謹，徐國勇律師出身，當然了解陳家欽晉用親信過程，包括調職書及海選過程，過程雖可議，卻不至於觸犯偽造文書罪。徐國勇此舉明顯是政治手段、不純然是法律思維，台北地檢署也神來一筆，以程序不完備退件。

原本應該中立的警察大軍，如今似乎人人得找對府院黨靠山，本案只是民進黨派系強力介入政府人事權冰山的一角，長此以往，台灣文官制度與行政中立勢必崩解，坦白說，這是號稱台灣隊長的蔡總統當前最嚴厲的挑戰。